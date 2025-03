Tránsito lento: la causa federal contra Carey lleva seis meses empantanada

Por Hernán Funes

La causa penal contra el financista Patricio Carey como cabeza de Cofyrco junto a Fernando Vercesi, Teodoro Fracassi, Guido Garay y otros lleva seis meses a la espera de la resolución del Juzgado Federal Nº3, a cargo de Carlos Vera Barros, para determinar si procesa o no a los implicados y los envía a juicio.

En los carriles normales de un proceso, un juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal tras una indagatoria. El acto con Carey fue el 9 de septiembre de 2024 y ya pasaron seis meses. El tiempo transcurrido es un llamado de atención al funcionamiento del sistema, más aún cuando la persecución de delitos conexos al narcotráfico y en particular los vinculados a la ruta del dinero fueron establecidos como prioridad.

¿Qué pasó? El juzgado atendió primero un pedido de nulidad de los abogados defensores de Carey, Walter Stramazzo y Gustavo Peirone, argumentado la falta de acceso a tiempo a la prueba y un error en el marco temporal sobre los hechos, ubicados entre 2018 y 2021. Los fiscales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina lo rechazaron y pidieron al Juzgado que dicte el procesamiento. Fue el 24 de octubre de 2024.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El segundo motivo formal es la ausencia de un implicado. Ante la consulta de Cadena 3, en el Juzgado Federal Nº3 indicaron que la situación procesal de los implicados no podía resolverse ante la ausencia de uno de ellos, Guido Garay, que no se presentó a la segunda indagatoria. Confirmaron, además, que el juez Vera Barros se disponía este martes -ayer- a firmar la rebeldía para después sí quedar en condiciones de tomar una resolución sobre Carey y el resto.

Garay no está ante la Justicia Federal pero la defensa técnica, ejercida por Carlos Varela y Adrián Martínez, informó a los funcionarios que atravesó una serie de internaciones por problema de salud.

Garay, no obstante, apareció el fin de semana en sus redes sociales, adjuntó operaciones a Teodoro Fracassi y disparó: "Medrano fue a comprar dólares en más de una oportunidad, en horarios especiales y a escondidas de los dueños para que no se enteren. En los últimos tiempos me llamaron abogados de los titulares de Cofyrco para declarar Falso Testimonio (sic); disculpen pero mis valores son otros".

El largo derrotero

En esta etapa, la Justicia tiene una prueba desconocida: el contenido del IPhone 11 PRO de Carey secuestrado en 2021 en La Rinconada que fue desbloqueado en el laboratorio Cellebrite en Brasil. Las operaciones "blue" estaban diagramadas en un grupo de WhatsApp integrado por la mesa chica denominado con una inconfundible alusión a la "guerra": "La Trinchera".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La causa penal originada por la venta de dólares al narco-barra asesinado Marcelo "Coto" Medrano en Cofyrco estalló en 2020 con el allanamiento a la "cueva" de Corrientes y Córdoba, siguió en marzo de 2021 con la detención de Carey en el country La Rinconada y se repitió en 2022 cuando fue apresado por la PSA al aterrizar en Ezeiza tras el Mundial de Qatar.

Aquélla situación se resolvió con la irrupción del camarista Guillermo Llaudet Maza, que en plena feria de enero 2023 se hizo eco de un pedido de los abogados defensores, le dio la libertad a Carey y mandó la causa al fuero federal. En aquél momento, tomó una decisión de fondo sin ser el juez natural pero más aún: había audiencia y jueza programada para los primeros días del mes de febrero. Todo eso le valió un sumario que fue cerrado por la Corte de Santa Fe.

La causa quedó entonces en un "limbo" y tres años después sigue sin un camino concreto al juicio. Es lo único que podrá determinar si Carey y compañía son culpables o inocentes.

El rol de Carey tiene un contrapunto: para su defensa fue temporalmente "director suplente". No obstante, para los fiscales que inicialmente rechazaron un pedido de probation y ahora solicitan el procesamiento, "ha quedado demostrado con suficiencia y de manera más que detallada cuál era el rol del Sr. Patricio Carey en el delito imputado -sin perjuicio de su rol “formal” como Director Suplente de Cofyrco S.A.- quién se encuentra señalado como el dueño de la empresa y quien tomaba las decisiones finales respecto al manejo de las cuentas, plazos fijos, cambio de divisas, entre otras operaciones".

Tal es así que un familiar directo fue imputado por ingresar a las oficinas durante un allanamiento en marzo de 2020 y llevarse dos tablets de urgencia. Nunca aparecieron.

Así pasaron cinco años de investigación, limbos judiciales y una sola certeza: el proceso se dilata y diluye mientras los implicados están en libertad. Sólo se acelera si sucede algo no previsto.