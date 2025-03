Todo lo que se sabe sobre los cambios para obtener la ciudadanía italiana

Italia está implementando una serie de reformas en su política de ciudadanía que han generado revuelo entre los descendientes de italianos en todo el mundo, especialmente en Argentina, un país con una histórica conexión migratoria con la nación europea.

Esta es la información disponible hasta hoy, 31 de marzo de 2025.

¿Cuáles son los cambios?

El gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, aprobó el 28 de marzo de 2025 un decreto-ley que restringe el acceso a la ciudadanía por descendencia (ius sanguinis). Hasta ahora, cualquier persona con un ancestro italiano vivo después de 1861 (año de la unificación de Italia) podía reclamar la nacionalidad, sin límite generacional.

Sin embargo, la nueva normativa limita este derecho a quienes tengan padres o abuelos nacidos en Italia, es decir, solo descendientes de primera o segunda generación.

Además, se introducirán requisitos adicionales, como la demostración de "vínculos reales" con Italia, y se centralizará el proceso en una oficina especial en Roma.

Este decreto se suma a una circular previa del Ministerio del Interior (Circular N° 43347, octubre de 2024), que reinterpretó la ley de 1912, estableciendo que si un ancestro italiano se naturalizó en otro país (como Argentina) mientras sus hijos eran menores de edad, esos hijos perdían el derecho a transmitir la ciudadanía italiana.

¿A quiénes afecta esta reforma?

Principalmente a los descendientes de italianos de tercera generación en adelante (bisnietos, tataranietos, etc.), quienes ya no podrán reclamar la ciudadanía solo por tener un ancestro italiano más lejano. En Argentina, esto impacta a miles de personas que basaban su solicitud en bisabuelos o tatarabuelos emigrados en los siglos XIX y XX. Los hijos y nietos de italianos nacidos en Italia no se ven afectados y pueden seguir tramitando su ciudadanía sin restricciones adicionales por el momento.

La circular de 2024 también complica los casos de descendientes cuyos ancestros se naturalizaron argentinos antes de que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad, ya que corta la línea de transmisión de la ciudadanía.

¿Cómo será el nuevo procedimiento?

El proceso sufrirá una transformación significativa en dos etapas:

1. Etapa inmediata (desde el 28 de marzo de 2025): El decreto ya está en vigor, limitando la ciudadanía por descendencia a dos generaciones. Sin embargo, el Parlamento italiano tiene 60 días para ratificarlo o modificarlo, aunque se espera que pase sin grandes cambios debido a la mayoría de Meloni.

2. Etapa futura (a partir de 2026): Los trámites ya no se realizarán en los consulados, que estaban desbordados, sino en una nueva oficina dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma, conocida como "Farnesina". Durante 2025, los consulados seguirán aceptando solicitudes bajo el sistema actual, pero con un tope anual basado en el volumen de trámites finalizados en 2024. Desde 2026, los interesados deberán enviar su solicitud directamente a Roma, probablemente por correo o vía digital, aunque los detalles aún no están definidos.

Además, se exigirá a los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el extranjero demostrar "vínculos reales" con Italia cada 25 años (por ejemplo, tramitando un pasaporte o votando), bajo pena de perder la ciudadanía.

¿Qué pasa con los trámites ya iniciados?

Los trámites presentados antes del 27 de marzo de 2025 no se ven afectados por el decreto y seguirán procesándose bajo las reglas anteriores, siempre que cumplan con los requisitos previos (como la circular de 2024 sobre naturalización). Sin embargo, hay incertidumbre sobre los casos en comunas italianas que ya aplicaban la circular de 2024 y rechazaron solicitudes. Especialistas recomiendan a quienes estén en proceso verificar el estado de su expediente con urgencia y, en caso de rechazo, considerar acciones legales para impugnar decisiones basadas en interpretaciones recientes.

¿Cuántos argentinos hay nacionalizados italianos?

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, en 2024 se otorgaron 30.000 ciudadanías italianas a argentinos, un aumento respecto de las 20.000 de 2023. En los últimos diez años (2014-2024), el número de italianos residentes en el exterior creció de 4,6 millones a 6,4 millones, un 40% más, con Argentina como uno de los países con mayor volumen de solicitudes. Se estima que entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podrían haber reclamado la ciudadanía bajo la ley anterior, muchas de ellas argentinas.

¿Por qué se implementaron estos cambios?

El gobierno de Meloni argumenta que busca "evitar abusos y la comercialización" de la ciudadanía, además de aliviar la presión sobre los consulados y garantizar que los nuevos ciudadanos mantengan un vínculo genuino con Italia. El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que "ser ciudadano italiano no es un juego para obtener un pasaporte que te permita ir de compras a Miami". La medida también responde a una crisis demográfica en Italia, que necesita trabajadores, pero prefiere priorizar a quienes tengan una conexión más directa con el país.

¿Qué opciones quedan para los afectados?

• Vía judicial: algunos expertos sugieren impugnar rechazos basados en la circular de 2024, argumentando que es inconstitucional y contradice la ley de 1992. Hay antecedentes de fallos favorables, como la sentencia de mayo de 2024 del Tribunal de Casación, que flexibilizó requisitos documentales.

• Residencia en Italia: el proyecto de ley que acompaña el decreto propone que, tras tres años de residencia legal en Italia, se pueda solicitar la ciudadanía, incluso para quienes no califican por descendencia.

• Cónyuges: los argentinos casados con italianos aún pueden optar por la ciudadanía por matrimonio tras tres años de residencia en Italia (o cinco si residen fuera), aunque el trámite también se centralizará en Roma.

¿Qué dicen los especialistas y la comunidad?

Abogados y gestores migratorios advierten que el procedimiento será más lento y costoso al centralizarse en Roma. La comunidad argentina en Italia y los descendientes expresan preocupación en redes sociales, donde se multiplican las consultas sobre plazos y estrategias legales. Darío Sgnorini, presidente de la FEDIBA, recomienda esperar resoluciones de la Corte Suprema italiana antes de tomar decisiones apresuradas.

¿Qué sigue?

El Parlamento italiano debatirá el decreto en las próximas semanas, y su ratificación definitiva podría traer ajustes. Mientras tanto, 2025 será un año de transición clave para quienes aún puedan presentar su solicitud bajo las reglas actuales. Para los argentinos, el sueño del "passaporto rosso" se ha vuelto más esquivo, pero no imposible para quienes actúen rápido o exploren alternativas legales.

Este informe se elaboró con base en fuentes oficiales y reportes periodísticos disponibles hasta el 31 de marzo de 2025.