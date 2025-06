“Se me cruzó un perro”: un motociclista cayó y esperó una hora por la ambulancia

El siniestro vial tuvo lugar esta mañana en la zona oeste de Rosario, sobre la Avenida Presidente Perón al 7700. Ulises, un motociclista de 52 años, acababa de salir de trabajar cuando, todavía de noche, un perro se le cruzó de forma inesperada. Al no poder esquivarlo, lo chocó y cayó pesadamente sobre la calzada. A pesar del frío intenso, permaneció tendido en el asfalto durante más de una hora esperando asistencia médica.

“Venía andándolo más bien y se me cruzó un perro”, relató Ulises aún en el suelo, sin poder incorporarse por el dolor en su pierna izquierda. “Lo choqué, pobre. Me lo encontré de golpe, cruzó la avenida de golpe. No lo vi”. El hombre había salido de su lugar de trabajo a las 6:30 y transitaba por una avenida aún poco iluminada. “Tenía el verde yo, así que venía rápido porque me tenía que ir a buscar a mi esposa”, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario.

La situación se agravó por la demora en la llegada de la ambulancia. Según relató su esposa, la primera unidad fue cancelada y recién una segunda fue enviada al lugar, una hora después del accidente. “Yo me quiero ir, pero tengo que esperar porque si no, no me va a cubrir la ART. Así que me decían eso, que me quede, que espere la ambulancia”, detalló Ulises mientras intentaba mantenerse tranquilo a pesar del dolor y las bajas temperaturas.

En el lugar se hizo presente un patrullero de la Policía de Santa Fe, que redujo la calzada para proteger al motociclista. Los agentes recomendaron a Ulises que no se moviera, para no agravar posibles lesiones y para resguardar su situación laboral y médica. La zona no fue totalmente cortada, pero el tránsito se mantuvo reducido en uno de los carriles en dirección al centro.

Informe de Agostina Meneghetti.