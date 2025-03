Saltó del rugby social de barrio Gráfico a un club y ahora jugará en España

Gonzalo Torrez tiene 21 años, emprendió hace 10 el camino en el rugby social de Los Tigres de barrio Gráfico en Rosario, saltó a Los Caranchos y tras terminar la escuela impulsado por la beca en el club y conseguir trabajo, está listo para el siguiente desafío: jugar y trabajar en España.

Tras vender medialunas de la panificadora Nunzio donde trabaja en el turno noche, Gonzalo le contó a Cadena 3 Rosario que consiguió los fondos para costear el pasaje e irse a Huelva, en el Viejo Continente.

¿Es verdad que tu primer vínculo fue tirarle piedras a la cancha que habían armado en el barrio porque lo que querían con tus amigos era jugar al fútbol?

Sí, pasa que el pasto del predio de Hockey estaba muy lindo y nosotros de vez en cuando rompíamos el tejido y nos metíamos a jugar a la pelota ahí. Un sábado estábamos jugando a la pelota al lado del fideicomiso y veíamos que jugaban a algo pero no lo entendíamos. Se nos acercaron tres profesores preguntándonos si queríamos aprender a jugar y le dijimos que sí y ahí arrancó todo.

¿Cuándo fue la primera vez que tuviste una pelota de rugby en la mano?

Final de 2015 más o menos.

El camino propone en algún momento saltar del rugby social e ir al rugby de clubes y cerca ahí en Wilde y Mendoza está Caranchos. ¿Cómo te recibe el club?

Muy bien, la verdad que muy bien. Nos aceptó bastante a los chicos. Es un muy buen club. Apenas llegás y te reciben muy bien. Cuando pasas a juveniles ya se forma como una familia porque somos los chicos más unidos, competimos y demás.

¿Es verdad que te pedían o te planteaban que ellos te becaban, te daban la cuota, te concedían la opción de no pagarlo siempre y cuando vos mostrabas la libreta de la escuela?

Sí, eso sí, eso es parte de la beca. La beca consistía en no faltar a entrenar y que te vaya bien en la escuela básicamente.

Hoy trabajas en una panificadora. ¿Cómo la haces? ¿Cuántas horas? ¿A qué te dedicás específicamente?

Trabajo ocho horas en el horario del turno de noche, que es entre las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. Y básicamente soy activador, que es el que le da la forma a la medialuna, digamos, y la lleva a congelar.

¿Y es un molde o cómo es? Porque quedan perfectas, la verdad.

No, son rollitos y tenés que estirarlos y darle la forma de la medialuna.

FOTO: Gonzalo Torres, del rugby solidario a una experiencia europea.

¿Y cómo se cocinan bien después? ¿Cuánto tiempo hay que dejar la medialuna en el horno para que quede en el punto justo?

Para que quede en el punto justo, en el horno de casa, yo lo probé y más o menos de 30 a 35 minutos. En esos 5 minutos lo tenés que ir mirando y ahí quedan perfectas. Perfectas para ponerle jamón y queso.

¿Cómo está el barrio? ¿Cómo estaba el barrio?

Antes de los Tigres, la verdad que yo no salía mucho porque era muy chico, pero por lo que se hablaba entre mis amigos estaba bastante heavy. Pero después empezó a cambiar cuando estaban los Tigres porque ya veía a los chicos un poco más grandes que nosotros como alentándonos a que sigamos yendo a los Tigres. Básicamente como que veían que si estábamos ahí había oportunidades mucho mejor que estar en la calle todo el día como lo hacían ellos.

¿Oportunidades como qué?

Como terminar de estudiar, trabajar, tener un buen trabajo. ¿Ayudar en casa? También. Mi hermano trabaja en la misma fábrica que yo, pero él está en la parte de panes. Y mi hermana y mi madre trabajan de limpieza.

¿El viaje a España es una realidad, entonces?

La verdad es que pude vender más medialunas y puede costear el viaje, así que el domingo que viene ya viajo a España.

Voy a Huelva y ahí hay un club que se llama Unión. Ellos tienen su propia liga, que es amateur. Así que voy a ir a probar.

Me recibe el presidente del club. Me quedo en la casa de él. Y bueno, voy a trabajar en un bar que está al lado de la casa de él. Voy a ser el mesero. Así que voy a intentar.

¿Es tu primer viaje en avión?

Sí. Es la primera vez que salgo del país. Con una profesora planeamos hacer videos, podcasts y demás para ir contando la experiencia. Yo este año iba a arrancar a estudiar periodismo deportivo.

¿Cuál es la idea con España? ¿Quedarte cuánto tiempo?

En principio son tres meses, y bueno, tramitar a ver si me puedo quedar un año para poder hacer una buena temporada con el club. Y sería un sueño que me vean por un club más importante y que me pidan para que me quede.

Entrevista de Hernán Funes en Cadena 3 Rosario.