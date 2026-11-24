Un hombre identificado como C. E. quedó en prisión preventiva tras ser imputado por el hurto de un teléfono celular a una empleada de un bar de la ciudad de Rosario.

La audiencia imputativa se realizó el 21 de noviembre de 2026 en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Leonardo Barucca le atribuyó el delito de hurto simple en calidad de autor y en grado consumado. Por su parte, el juez de Primera Instancia Rébola tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva hasta el próximo 17 de diciembre.

De acuerdo con la acusación fiscal, el episodio ocurrió el 17 de noviembre, alrededor de las 22.20, en un bar ubicado en calle Lavalle al 1400.

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Según la reconstrucción del hecho, el imputado ingresó al establecimiento y le pidió dinero a una empleada argumentando que necesitaba comprar pañales. La mujer le entregó 1.000 pesos y un vaso de agua. Posteriormente, el hombre también solicitó comida.

En esas circunstancias, cuando la trabajadora se dio vuelta para dirigirse a la cocina y buscarle algo para comer, el sospechoso habría aprovechado la situación para apoderarse de un teléfono celular Samsung S20 de color celeste, con funda transparente y un sticker en la parte trasera, que pertenecía a la encargada del local y se encontraba sobre el mostrador.

De acuerdo con la investigación, el hombre guardó el dispositivo entre sus prendas, salió del comercio y lo escondió junto a un árbol en las inmediaciones. Luego se retiró caminando por calle Montevideo hacia el oeste.

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Sin embargo, otra persona advirtió la maniobra, salió tras él y logró recuperar el teléfono. Al observar un móvil policial de la Brigada de Orden Urbano en inmediaciones de Montevideo y Lavalle, dio aviso a los efectivos y señaló al sospechoso, que intentaba escapar.

Tras impartirle la voz de alto y realizar una persecución, los uniformados lograron interceptarlo y detenerlo en la intersección de bulevar Avellaneda y calle Montevideo.

El teléfono celular fue recuperado y posteriormente restituido a su propietaria. En tanto, el imputado quedó sujeto al proceso judicial bajo prisión preventiva hasta el 17 de diciembre, por disposición del juez interviniente.