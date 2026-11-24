El Centro de Justicia Penal de Rosario fue escenario este martes de la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia Lisandro Artacho, quien condenó a C.P. a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de robo calificado por uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, en calidad de coautor.

La causa se remonta al 18 de abril de 2025, cuando alrededor de las 20 horas dos hombres ingresaron a un local comercial ubicado en calle Brown N.° 1800 de esta ciudad.

Según la atribución formulada por el fiscal Iván Enríquez, el condenado y otra persona de sexo masculino que aún no fue identificada amenazaron de muerte a las empleadas del comercio mientras uno de ellos exhibía un arma de fuego.

Luego de reducir al personal, los asaltantes encerraron a las trabajadoras en el baño del local y se apoderaron ilegítimamente de la suma de 600.000 pesos antes de darse a la fuga.

Durante el juicio oral, la Fiscalía sostuvo la acusación por robo calificado en calidad de coautor, mientras que la defensa del imputado intentó sin éxito apartarlo de la responsabilidad penal. El magistrado, tras valorar la prueba producida en la audiencia, resolvió condenar a C.P. a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, con la calificación legal antes mencionada.

La sentencia se conoció en el marco del juicio oral seguido contra el acusado, quien permanecerá privado de su libertad en virtud de la condena impuesta. El fallo del juez Artacho pone fin a un proceso que tuvo como eje el violento asalto sufrido por las empleadas del local de calle Brown al 1800, quienes fueron amenazadas y encerradas durante el atraco.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la labor investigativa que permitió llegar a la condena, aunque la causa continúa abierta en la búsqueda del segundo involucrado en el hecho, quien hasta el momento no pudo ser identificado.