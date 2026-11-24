FOTO: La Comisaría 21ª de la que se fugaron cuatro presos.

Un homicidio con arma blanca conmocionó este lunes por la tarde al barrio ubicado en la zona de Vera Mujica al 3900, en un pasillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:15, cuando efectivos de la Unidad Regional II fueron comisionados al lugar por un herido de arma blanca.

Al arribar, los policías entrevistaron a S. A. D., de 76 años, quien manifestó que momentos antes sus dos hijos habrían mantenido una discusión, en el marco de la cual el llamado M. A. D. le propinó una puñalada con un cuchillo en el pecho a su hermano, J. A. D.

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La víctima comenzó a sangrar y cayó al suelo, mientras el agresor se retiró del lugar llevándose el arma, sin que el progenitor pudiera precisar hacia dónde se dirigió.

Se solicitó de inmediato la presencia del Sies, cuyo personal diagnosticó el fallecimiento.

El autor del hecho, M. A. D., de 29 años, también sin signos de haber sido detenido en el lugar según el parte policial y se encuentra prófugo.

Tras las comunicaciones pertinentes, el procedimiento fue trasladado a la comisaría 21ª, que interviene en la causa junto a las áreas correspondientes.

Las autoridades trabajan en el lugar para establecer las circunstancias exactas de la discusión que derivó en el crimen y dar con el paradero del agresor, quien se retiró con el cuchillo utilizado en el ataque. El caso quedó caratulado como homicidio con arma blanca y la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Regional II.