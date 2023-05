Racismo en La Plata: el colombiano Rodallega dijo que le gritaron "mono y negro"

El experimentado delantero colombiano Hugo Rodallega afirmó que "es un desastre lo que pasa en el mundo" con respecto al racismo, tras haber recibido insultos de ese calibre en el encuentro que esta noche disputó su equipo, Independiente Santa Fe, contra Gimnasia en estadio del bosque platense, por la Copa Sudamericana.

"El tema ya cansa", expresó el atacante luego de la caída por 1 a 0 de su equipo, y añadió: "Que te llamen mono, negro, es una falta de respeto. Da mucha tristeza".

"No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que nosotros vengamos aquí... no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, eso es normal, sentenció Rodallega en declaraciones a la prensa.

Además, sostuvo que "hay cosas que pasan dentro de la cancha. Podemos discutir, podemos pelear, puede haber expulsados, es normal. Pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza es otra cosa".

"No me duele perder. Se puede perder a último minuto, pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. En Bogotá los tratamos bien. Nosotros los respetamos a ellos y ellos no nos respetaron a nosotros", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

Hugo Rodallega denunció insultos racistas de parte de hinchas de Gimnasia ?? pic.twitter.com/x7XmeDy2ZA — VarskySports (@VarskySports) May 24, 2023

/Fin Código Embebido/

El futbolista, de 37 años, retornó este año al fútbol de su país luego de una dilatada experiencia en el exterior, ya que jugó en Atlas, Monterrey y Necaxa, de México, como así también Wigan y Fulham, ambos de Inglaterra y en el fútbol de Turquía.