¿Qué es eso de llenar gratis el tanque a los taxis? ¿Está bien o es un desastre?

Adrián Simioni

El miércoles nos sorprendió el Gobierno de Córdoba con esto de repartir gratis bioetanol a los taxistas y remiseros en reemplazo del GNC. Nunca se había hecho, ¿Qué es esto? Que una medida populista, oportunista, inequitativa, controvertida, mucha discusión, ¿no?

Punto uno, ¿por qué a los de taxistas de capital y no a los del interior? Bueno, resulta que la Provincia y la Municipalidad tienen cuatro estaciones propias que se hicieron para migrar las flotas oficiales a los biocombustibles, que es un programa de gobierno.

¿Por qué no se benefició a transportistas escolares, fleteros y la gente que se dedica al transporte de bienes de distinto tipo? Esto es un inmenso etcétera, ¿por qué ellos no? Porque otros sí, otros no.

Tercer punto de controversia: gratis. ¿Por qué gratis? Pero si cobraron la tarifa normalmente, los taxistas y los remiseros. Le hubieran cobrado lo que valía el GNC, ¿por qué no lo hicieron? Cuando hay paro de bondis, ¿se compensa a los que no pudieron usar los bondis? Y tuvieron que pagar otra cosa, un remis, un taxi…

Insisto en esto que haya sido gratis, que no les hayan cobrado el GNC. Resulta que claro, hay un problema legal: provincia no puede vender porque en la Argentina esto lo decide el Gobierno nacional, mediante las leyes nacionales. Solo las petroleras y las estaciones pueden vender combustibles por razones de seguridad, de fraude, de que no te lo mezclen con cualquier cosa.

Lo único que logró la Provincia es un programa de autoconsumo que para poder pagar tendrías que anotarte como miembro del programa de autoconsumo. Entonces, de esa forma, los taxistas podrían haber pagado lo que recibieron. Pero era mucho lío porque esto se decidió en minutos.

En el fondo lo que fue esto fue toda una maniobra de promoción. La Provincia, tiene desde hace ya muchos años un plan muy básico que dice que a toda la soja y al maíz que se hace en Córdoba, que es la mayor productora de todo esto, hay que tratar de que se transforme adentro de la provincia antes de que salga de la provincia. ¿Para qué? Para generar valor, para generar trabajo, para que se creen empresas que transformen todo eso y que no carguemos tantos las rutas.

El miércoles, más o menos 600 autos cargaron y se agregaron a la flota oficial de 2000 coches que más o menos usa y carga en esas estaciones. O sea, no se podría atender siquiera la demanda si fuera constante. Los taxistas cargaron aproximadamente unos 16.000 litros de etanol, que a la provincia le costaron más o menos unos 16 millones de pesos, a razón de más o menos 27.000 pesos por coche.

Esto no se podría repetir si durara un par de días. Fue un experimento que dio lugar a muchas controversias que a mí me parece un debate muy interesante porque, como siempre, se ponen en juego muchísimas cosas.

