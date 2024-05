Se espera que este jueves se normalice la provisión de GNC en el país

El Gobierno nacional aseguró que la provisión de Gas Natural Comprimido (GNC) se normalizará este jueves.

Desde las primeras horas de la mañana, se ha restablecido el suministro de GNC en las estaciones de servicio de la Ciudad de Córdoba.

Por caso, en la estación situada en 24 de Septiembre y Jacinto Ríos, se observa una acumulación considerable de taxis y remises que no pudieron cargar ayer.

Los conductores expresaron su alivio. "Por suerte sí, ya podemos laburar tranquilo", dijo uno mientras llenaba su tanque con GNC. Sin embargo, también recordó las dificultades de ayer: "No pude trabajar". Otro conductor compartió una experiencia similar: "Fue un día perdido".

Otro taxista confirmó que ya pueden cargar gas y añadió: "Me están mandando un mensaje los compañeros que ya están habilitados en todas las estaciones. Así que bueno, vamos a trabajar con gas como tiene que ser". Aunque pudo trabajar gracias a tener un auto a nafta, señaló que algunos colegas no tuvieron esa opción: "Hay compañeros que no tienen la forma de andar a nafta y no pudieron salir a laburar".

La posibilidad de una repetición del corte preocupa a los trabajadores del volante. Como indicó uno: "Nos preocupa por supuesto. Nosotros tenemos que trabajar a gas y así porque si no se nos reduce mucho la ganancia".

Por ahora el suministro fluye con normalidad pero queda latente el temor de los conductores ante la posibilidad de nuevos cortes que afecten su trabajo y ganancias.

Anuncio oficial

A través de un mensaje en la red social X (ex Twitter), el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, dijo anoche que "se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme”.

"Informamos esta mañana que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del jueves no habrá faltantes", remarcó Chirillo.

Para llevarle tranquilidad a todos los argentinos: se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme a partir de las 00 horas.



Informamos esta mañana que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del jueves no habrá faltantes. — Eduardo R. Chirillo (@chirilloeduardo) May 30, 2024

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "llegó al país el buque de Petrobras, que se encuentra descargando el material" necesario para el abastecimiento energético.

"Se estima que el servicio volverá a funcionar hoy a la noche", había señalado Adorni.

La escasez de gas en el país se había profundizado, en medio de la creciente demanda por las bajas temperaturas, llevando a restringir el abastecimiento de GNC de todas las estaciones de servicio y a cortar el suministro a grandes industrias.

En las últimas horas del martes, la Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) le notificó a las estaciones de servicio cordobesas la disposición de que suspendan por tiempo indeterminado el expendio de GNC. Situación similar tuvo lugar en Rosario, tras una advertencia de Litoral Gas.

Por la tarde de este miércoles, el Gobierno informó que se normalizaba el abastecimiento de gas en todo el país, luego de que se resolviera la reducción del transporte de dos plantas compresoras en San Luis y Córdoba y un contratiempo administrativo con un barco que debía descargar GNL.

"Ante estas situaciones, el Gobierno llevó adelante medidas para garantizar el abastecimiento de la demanda prioritaria como comercios, escuelas, hospitales y hogares", indicaron.

También lo adjudicaron a las excepcionales condiciones meteorológicas del mes de mayo, que generaron un alto consumo de la demanda prioritaria (que se incrementó de 44 millones de m3 a 77 millones m3) y "sumado a las demoras en las obras de infraestructura programadas por la administración anterior".

"El primero de ellos se trató de un inconveniente técnico en dos plantas compresoras (en las provincias de San Luis y Córdoba) operadas por la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), que generó una reducción en el transporte de 3 millones de m3 por día de gas natural en la ruta de entrega en zonas de Litoral y GBA. Esta situación fue resuelta en la madrugada de hoy, conforme la información recibida por el ENARGAS. A su vez, existió un contratiempo administrativo con el banco con el que opera la empresa Petrobras, que impidió descargar el GNL, adquirido por Enarsa la semana pasada por un total de 44 millones de m3", precisaron.

En este sentido, gracias al esfuerzo conjunto entre Petrobras y ENARSA, el inconveniente fue subsanado y el buque ya se encuentra operando y descargando el GNL desde las primeras horas de la mañana, para ser regasificado e inyectado en el sistema de transporte.

Adorni: “Se estima que el servicio de gas volverá a funcionar normalmente esta noche”



Otra ACME kuka desactivada. ??????????pic.twitter.com/FdYlQNWSO6 — Adam Smith (@liberalona) May 29, 2024

• Petrobras aceptó el pago y comenzó la descarga de uno de los barcos de GNL

La empresa Petrobras aceptó este miércoles por la mañana las condiciones de pago del cargamento de GNL amarrado en el puerto de Escobar y comenzó su descarga, según confirmó la empresa ENARSA.

"Hoy a las 9.10 se recibió la confirmación de la carta de crédito emitida por el BNA (Banco Nación), de parte del banco designado por Petrobras", comunicó la compañía desde su cuenta de X.

ENARSA afirmó que "inmediatamente, se inicia el proceso de descarga del barco, que ya se encontraba amurado al buque regasificador de Escobar, conectado desde las 16 del martes 28 de mayo".

El proceso hasta que el GNL pase a la planta compresora y de allí comience a ser distribuido puede demandar entre 48 y 72 horas hasta alcanzar la normalización.

"La situación se produjo por una disconformidad del proveedor respecto a la carta de crédito emitida el pasado viernes 24, a pesar de que la misma fue emitida en los términos requeridos por el proveedor destacándose que el banco había recibido una igual para un cargamento similar en las últimas semanas", destacó la compañía.

En esa línea afirmó que "este cargamento permite reforzar el abastecimiento de gas programado frente a la situación de frío inusual para la época y sostenido durante el mes de mayo".

Debido a esta demora se registraron cortes de suministro en más de un centenar de industrias, siendo principalmente afectadas las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La crisis se desató por las bajas temperaturas que se desplegaron por todo el país antes de lo previsto, mientras desde la Secretaría de Energía se demoró en la toma de decisiones para prever esta situación.

De todas maneras, es solo un primer paso ya que deberán llegar por los menos tres decenas de barcos más para satisfacer una demanda invernal que será superior a la prevista.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy pocas estaciones de servicio ofrecían GNC y se registraban grandes filas de autos en las bocas de expendio que sí estaban habilitadas. "Todas las estaciones de GNC están cerradas, no me sirve trabajar a nafta", dijo un automovilista.

En Santa Fe, el representante de los expendedores de GNC, Dalmiro Saux, dijo a Cadena 3 que el panorama en la provincia es complejo. "Nos llegó la orden del cierre, por lo que las estaciones no pueden operar hasta las 6 de la mañana del 30 de mayo. Luego de eso, podríamos volver a abrir. Los cortes son generales, en todo el país".

Informe de Orlando Morales, Matías Arrieta y Ariel Rodríguez.