Ex secretario de Energía: "Subsidiar zonas templadas como frías fue demagógico"

El ex secretario de Energía de la Nación, Jorge Lapeña, criticó la medida de extender la “zona fría” en la Argentina y destacó que esta debería revertirse. En diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, el especialista planteó que fue “demagógica”. También apuntó contra el Gobierno por no llevar a cabo medidas paliativas a partir del incumplimiento de Bolivia en el contrato de abastecimiento.

Lapeña señaló que la Patagonia es una zona despoblada de la Argentina, donde se produce el petróleo y el gas, y tiene ciertas características climáticas que hacen necesaria la presencia de un subsidio. En la misma línea, marcó que hay otros lugares en el país que cuentan con condiciones similares, lo que hace “razonable” tener el mismo régimen.

Sin embargo, “la política argentina lo llevó a otros sectores”. “No hay razón para que haya un subsidio de este tipo para zonas templadas como Buenos Aires, fue un exceso demagógico con un Estado que no lo podía pagar. Es una medida que debe ser revertida”, atendió.

Para Lapeña, aquellas personas que no puedan pagarla “pueden estar subsidiados, pero no por ser una zona fría”. “No podemos privar a nadie de la energía, pero no por el régimen de la zona fría”, subrayó.

“El Estado ha sido muy permisivo en el control de los costos de producción y ha tolerado que se formen criterios sin tener en cuenta el interés de los usuarios. Se supone que debe controlar los precios para evitar situaciones de posición dominante en la energía, no olvidemos que están en manos de dos o tres empresas”, continuó.

Lapeña dijo que esta es una función del Estado, “pero no tiene que ver con las zonas frías”. “Hay mucho por hacer. El presidente Milei no cree en el rol del Estado. Y si no cree en esto, pueden darse situaciones de abuso de precios por encima de lo que es la retribución razonable de los costos”, planteó.

Y concluyó: “Argentina está en crisis de abastecimiento de gas porque el contrato con Bolivia estuvo mal hecho, mal inspeccionado y mal controlado. Bolivia no tiene más gas y Argentina no hizo más obras para paliarlo. Me llama la atención cómo el Gasoducto del NEA, que llega hasta San Jerónimo, Santa Fe, está sin gas. Se debería haber implementado para abastecer desde Vaca Muerta lo que Bolivia no abastece”.