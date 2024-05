Crisis en surtido de GNC: "El corte es total y durará al menos 48 horas"

En la madrugada de este miércoles el Gobierno Nacional instó a las empresas a limitar el expendio de gas natural en las estaciones de servicio para priorizar el abastecimiento domiciliario. Entre las razones se encuentra el aumento exponencial de consumo registrado en los últimos días por la llegada del frío.

“Hasta ayer las que tenían firme podían vender pero desde las 12 de la noche de hoy el corte es total”, planteó Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido, en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. En ese marco, subrayó que el conflicto permanecerá “por 48 horas como mínimo porque el problema es que cayó la presión de los gasoductos y está en una situación crítica".

Olivero apuntó que en la práctica “esto afecta al sector enormemente”, ya que “el gas es todo” y “si no tiene, la facturación es cero”. “Tenemos que analizar que este es un problema arrastrado de muchos años, de obras no construidas o hechas a medias. No sorprende”, continuó.

En Rosario, Juan Manuel Rumín, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Rosario, expresó que la notificación formal “nos instaba al cese de despacho hasta nuevo aviso”. “No es que no hay, sino que nos piden que no expendamos”, dijo.

“Estamos esperando información formal para ver cómo actuar. Las notificaciones informales hablaban de que pasado el pico en la medianoche debería regresar a la normalidad, pero hasta ahora no sabemos”, concluyó.