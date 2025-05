Qué dijo Fernando Niembro sobre su aparición en el documental de Maradona

Fernando Niembro se expresó en su programa "De una con Niembro" tras conocer que su nombre figuraba en el guion del primer capítulo de un polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Al inicio del programa por la radio "Colonia", el conductor habló sobre la inclusión de su nombre y del contenido que supuestamente se iba a abordar en la miniserie.

Niembro comenzó relatando: "Tengo que empezar por el caso Maradona, porque no queda otro camino. El caso Maradona ayer tuvo el resultado que todo el mundo esperaba, que apartaran a la jueza, que trabajó más de actriz que de jueza en esta historia".

Revelaciones sobre el documental

En el guion del documental se menciona que en la escena 23 del primer capítulo se incluye una entrevista que Niembro ofreció sobre su libro "Inocente". Este libro aborda la temática del abandono de Maradona durante el Mundial de 1994. Según el documento mencionado, "Niembro cuenta cómo en ese Mundial lo embaucaron y lo dejaron expuesto para terminar prácticamente con su carrera. El eje del abandono aparece como una estructura invisible hasta ahora en la vida de Maradona".

En su descargo, el comentarista indicó: "En el juicio no apareció mi nombre, pero sí en el guion, lo que significa que tengo que dar alguna explicación, porque me la han pedido algunos periodistas y les he dicho que voy a hablar por la radio que trabajo todos los días".

Ninguna autorización cedida

Niembro enfatizó que, aunque ha tratado el tema Maradona en varias ocasiones en su programa, no tiene vínculo con la jueza Julieta Makintach, ni con los productores del documental. "No hice ninguna entrevista para este documental, no autoricé que visualizaran mi imagen ni mi voz, y me reservo los derechos para que mis abogados, si entienden que hay algún perjuicio, actúen", concluyó.

Por el momento, se desconoce qué entrevista se iba a reproducir en la miniserie, y es importante señalar que él no es el único personaje relevante involucrado que no ha dado autorización para el uso de su imagen o voz.