Paso fronterizo: el Paso Cristo Redentor permanece cerrado por mal tiempo

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile, permanecerá cerrado desde el mediodía de este sábado. La medida, que se dispuso en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos, respondió a la inestabilidad climática y las persistentes nevadas en la zona cordillerana.

El cierre, de carácter preventivo, se informó desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras. La interrupción del tránsito comenzará a las 12:00, aunque el ascenso hacia la alta montaña se impidió desde las 10 de la mañana, cuando se bajaron las barreras en Uspallata.

Un comunicado oficial detalló: “Se comunica a los usuarios que mañana 20 de septiembre el Paso Internacional se mantendrá cerrado preventivamente a partir de las 12:00 horas, con corte de circulación en Uspallata a las 10:00, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos”. La restricción coincidió con la llegada masiva de turistas trasandinos que viajaron para celebrar las Fiestas Patrias en Mendoza.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones de inestabilidad se mantendrían durante mañana domingo. La mejora en el tiempo se esperaría recién para el lunes, momento en el cual se podría evaluar la reapertura del corredor tras un mínimo de 48 horas de interrupción. Las autoridades argentinas y chilenas coordinaron un monitoreo conjunto para definir el momento exacto de la reapertura.

El cierre afectó a miles de ciudadanos chilenos que se encontraban en la provincia. El día previo, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, cientos de ellos se concentraron en la Plaza Chile de Mendoza para participar de la Fiesta de la Hermandad, un evento que incluyó música, danzas y gastronomía tradicional.