Paro en el Colegio Nacional de Buenos Aires: docentes exigen aumento salarial

Desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de julio, los docentes del reconocido Colegio Nacional de Buenos Aires llevarán a cabo un paro total de actividades en demanda de una urgente recomposición salarial.

Esta medida, decidida en asamblea por el gremio AGD-CNBA, contempla además clases públicas y otras acciones de manifestación en la entrada del colegio, con el fin de poner de relieve la crítica situación que atraviesa el sector.

Los docentes, quienes pertenecen a la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguran que el Gobierno Nacional ha abandonado el diálogo desde octubre de 2024 y ha implementado un recorte salarial que ha dejado sus sueldos un 40% por debajo del nivel que tenían en noviembre del año anterior. Asimismo, sostienen que en el CNBA se percibe hasta un 30% menos que en otras instituciones de la Ciudad de Buenos Aires por la misma labor.

“La situación salarial es dramática”, expresó Nicolás García Roel, secretario general de AGD-CNBA. “Muchos colegas se han visto obligados a dejar la institución debido a la gran diferencia salarial con otras jurisdicciones, y cada vez es más difícil cubrir las horas vacantes por la destrucción del salario.”

“El 0% de aumento que recibimos el mes pasado, mientras la inflación continúa en aumento, ha intensificado el descontento entre el cuerpo docente”, añadió.

Durante los días de paro, se llevarán a cabo clases públicas los lunes y jueves frente al colegio, como un esfuerzo por involucrar a la comunidad educativa y visibilizar este conflicto. Los organizadores invitan a familias, estudiantes y ciudadanos a sumarse al reclamo.

Entre las razones que motivan esta medida de fuerza, los docentes destacan los siguientes puntos:

Pérdida salarial del 40% desde noviembre de 2023.

Salarios hasta un 30% más bajos en la UBA en comparación con escuelas porteñas.

Falta total de negociación salarial desde octubre del año pasado.

Incremento de la autoexplotación laboral para poder compensar ingresos.

Deterioro de la obra social universitaria, financiada con aportes de los docentes.

Cero aumento en el último mes, a pesar de la inflación.

Finalmente, García Roel también advirtió sobre futuras acciones en caso de no obtener respuesta del Gobierno: “El Gobierno Nacional parece no ser consciente de que dentro del sistema universitario se incluyen decenas de escuelas medias en todo el país. Si no hay una pronta recomposición, estamos considerando no retomar las clases después del receso invernal.”