Pablo Echarri apoyó a Cristina Kirchner y fue atacado por el periodista Ortelli

Pablo Echarri, reconocido actor argentino y defensor de Cristina Kirchner, visitó a la ex vicepresidenta para brindarle su apoyo en medio de la vigilia que cientos de militantes mantenían afuera de su domicilio. Durante su presencia, Echarri se dirigió a la prensa y expresó su opinión sobre la condena que enfrenta Kirchner, señalando que los medios de comunicación intentaron construir una imagen negativa en torno a ella.

El actor manifestó: "Creo que una de las intenciones que tienen quienes la han encarcelado, digamos el conservadurismo argentino, es verla con todos esos detalles y todos esos símbolos. Cuanto más indigna la vean, más contentos se pondrán". Echarri advirtió que esa estrategia podría intensificar el apoyo popular hacia la ex mandataria: "Yo creo, les diría que cuanto más traten de hacer eso, más van a enardecer al pueblo. Entonces, me parece que si lo que estamos buscando es una convivencia democrática, les digo que traten de no hacerlo".

Mientras Echarri ofrecía sus declaraciones, el periodista Ignacio Ortelli interrumpió la transmisión en A24 diciendo que estaba cansado de escuchar las opiniones del actor, a quien calificó de "chanta". Ortelli recordó comentarios de Echarri en relación a un evento en el que se recaudaron fondos, señalando que el actor había minimizado la situación. El periodista criticó la falta de éxito reciente en la carrera de Echarri, y concluyó que el actor carecía de legitimidad para opinar: "No lo vota nadie, no lo elige nadie, ya no lo elige nadie en las películas. Así que no lo quiero escuchar más".

Ante este ataque, Echarri decidió dirigirse a Ortelli a través de sus redes sociales. "Tranquilo @ignacioortelli, te va a dar algo. Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que dan legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea, vos vivirías muteado", respondió el actor, argumentando que el éxito no define la validez de un discurso.

El intercambio continuó cuando Ortelli respondió a Echarri por el mismo medio, cuestionando su postura respecto a la situación política en Argentina y recordando el evento mencionado. La controversia entre ambos refleja la polarización actual en el debate político del país, y el impacto que tienen figuras mediáticas en la opinión pública.