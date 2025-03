Operativo Cosecha: los puertos recibirán más de 2 millones de camiones

En el marco del Operativo Cosecha 2025, el secretario de Cooperación de la Provincia, Cristian Cunha, encabezó una reunión con las diferentes áreas de gobierno involucradas con el objetivo de continuar trabajando articuladamente entre todos los actores intervinientes del programa, formular un balance de cómo se está desarrollando, y trazar nuevos objetivos de cara a los próximos meses para optimizar accesos a rutas y puertos santafesinos, garantizando la transitabilidad y la seguridad.

En la oportunidad, Cunha recordó que “el año pasado tuvimos que administrar más de 1,6 millones de camiones, pero sin ninguna obra en proceso; este año se espera que arriben a cerca de 2 millones de camiones, pero con obras en marcha por 1,3 billones de pesos (1.500 millones de dólares): tenemos el tercer carril (en la autopista Rosario-Santa Fe) con una inversión de $ 55.000 millones; el Camino de la Cremería;, en el sur el Camino del Mozo, y el desvío de Timbúes en la Ruta 91. Son obras adeudadas por muchas décadas y por decisión del Gobernador se están haciendo. Sabíamos que nos iban a coincidir con algún tiempo de cosecha. Obviamente eso va a generar inconvenientes, por eso pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia y precaución, y que atienda todas las indicaciones”.

En ese sentido, el funcionario agregó que “con las obras en marcha este año necesitamos mucha más coordinación. Por eso la Secretaría de Transporte está trabajando para que las localidades no tengan inconvenientes. En salud vamos a tener varios móviles a disposición. Habrá servicio de helicóptero por si hay alguna emergencia. Hay cinco ministerios trabajando (Gobierno, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Productivo, y Justicia y Seguridad), pero además lo hacemos con los gobiernos de las localidades del cordón agroexportador, y con el sector privado”.

Presencia en las rutas

Por su parte, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, se refirió a los momentos en que hay gran cantidad de camiones en los accesos a los puertos: “El trabajo nuestro es estar presente en las rutas, comunicados y con mucha coordinación. En la medida que vamos teniendo información de lo que sucede en el ingreso a las terminales portuarias, podemos ir haciendo los retenes y tratando de que los camiones lleguen de a poco, para proteger a los camioneros, y para que no se le altere la vida a la gente que vive en la zona, como La Ribera, Timbúes, Ricardone, Roldán o Puerto General San Martín. Entonces nuestra tarea es cuidar a los camioneros, que viajen con seguridad, que no haya siniestros viales, que no les roben, que se coloquen en lugares donde estén relativamente protegidos, y que los vecinos puedan seguir haciendo su vida normal”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta cuarta reunión de trabajo se realizó este lunes en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario y también estuvieron presentes la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; el Administrador General de Vialidad, Pablo Seghezzo; y el director provincial de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, entre otros.

Acciones del Operativo Cosecha 2025

El operativo incluye diversas acciones coordinadas entre las áreas del Gobierno santafesino, los gobiernos locales y el sector privado y demanda una inversión mensual de 100 millones de pesos.

En materia de seguridad, se destinaron 230 efectivos y 70 vehículos que permitirán programar más de 750 operativos policiales y de seguridad vial. Funciona un Comando Operativo las 24 hs.; y se desarrolla una coordinación con comunas y empresas para la implementación de medidas de emergencias ante la ocurrencia de un hecho, además del contacto permanente con policías de las provincias vecinas. Asimismo, se trabaja con las empresas de transporte de pasajeros para evitar la falta de servicio.

El Operativo cuenta con 25 móviles de salud 0km (entre ambulancias de alta complejidad y baja complejidad), un helicóptero sanitario alerta para traslados de urgencias, y postas sanitarias de 24 hs en el peaje La Ribera y en el Parque Industrial Alvear.

Asimismo, se implementa un sistema de turnos para descarga en puertos, para mejorar el proceso de transporte y del ingreso de los granos a las terminales.