Ola de frío en Uruguay: se implementa evacuación obligatoria para personas en la calle

Una intensa ola de frío polar afecta a Uruguay, lo que llevó al Gobierno a implementar evacuaciones obligatorias para aquellas personas que se encuentran en situación de calle, en el marco de una alerta roja.

Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social, indicó: “Se debió recurrir a una herramienta que nunca se había utilizado debido a la magnitud de la situación y anunciada por Inumet (Instituto Uruguayo de Meteorología) sobre el frío extremo”.

Junto a Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, Civila se acercó la noche del domingo a un refugio de emergencia, donde se albergan las personas indigentes del barrio central de Cordón, en Montevideo.

“No es un derecho estar en la calle, ni mucho menos morir de frío en la calle”, expresó Sánchez a los medios de comunicación durante la visita al estadio cerrado Palacio Peñarol, mientras la sensación térmica apenas superaba los cero grados.

La semana pasada, el gobierno del intendente Yamandú Orsi había emitido una “alerta pública” de nivel rojo por la llegada de un “frío extremo” que se avecinaba.

Esta declaración permitió la evacuación obligatoria de individuos y animales en situaciones vulnerables. Ante las adversas condiciones climáticas, el Gobierno activó un plan de emergencia que involucró la colaboración de los ministerios del Interior, Defensa, Salud Pública y Desarrollo Social, así como de los servicios de Salud del Estado (ASSE).

Las acciones incluyeron la expansión de espacios en refugios, la creación de nuevos centros de acogida y el ajuste de horarios, además de la implementación de medidas de asistencia para los sin techo en Montevideo y otras ciudades.

En las semanas previas, durante el otoño e invierno austral, se reportó el fallecimiento de seis personas sin hogar, aunque no se determinó oficialmente que las muertes fueran causadas por hipotermia.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, en los refugios nocturnos y de contingencia fueron atendidas 2.100 personas, y con la alerta y la evacuación obligatoria se sumaron 400 individuos más.

“Nos dieron comida y dormimos bien. Generalmente, no solía ir a refugios porque no me agradan, pero esta vez vine porque me buscaron y aproveché la oportunidad”, compartió un hombre que vive en la calle con un canal de televisión local.

Otro individuo en la misma situación agregó: “Antes pedíamos ser llevados a refugios y no nos trasladaban, ahora sí y espero que esto continúe así”, afirmó.

El presidente Orsi había señalado días antes que las autoridades se dieron cuenta de que “faltaban herramientas para solucionar problemas de fondo” ante “una situación excepcional”, lo que llevó a declarar la alerta que contempla “la evacuación” ante “la posibilidad de riesgo vital por el clima”.

“Mientras persista este frío, no se puede titubear. No podemos esperar un diagnóstico médico para actuar. Permitir que alguien duerma al aire libre con estas condiciones, como Estado, exige decisiones más drásticas”, enfatizó el mandatario.

Lejos de mejorar las condiciones del clima, el Inumet comunicó este lunes que se pronosticaba una ola de frío “debido a la llegada de una masa de aire polar, con mínimas previstas entre -4°C y -1°C y máximas entre 10°C y 13°C”.

La oposición política criticó la temporalidad de esta medida, a lo que el Gobierno respondió que la alerta se relaciona con “un evento específico”.

“La solución estructural al problema no se da por medidas de emergencia, aunque el frío extremo expone indudablemente a las personas a riesgos que demandan una respuesta diferente”, añadió Civila a un medio local.