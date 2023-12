Nik denunció que el hijo de Massa lo intimó desde un estudio de abogados de EEUU

El dibujante Cristian Dzwonik, conocido como Nik, denunció que el hijo de Sergio Massa, Tomás Massa, y su madre, la titular de Aysa Malena Galmarini, le enviaron una carta documento tras los chistes que hizo por el viaje del joven al Mundial de Qatar a través de una empresa de Estados Unidos como creador de contenido para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apodarlo "Niño Ñoqui".

Luego de un año, el humorista mostró en su cuenta de X una carta documento firmada por el muchacho de 18 años, donde se lo denuncia de “acusaciones dañinas”.

#BuenLunes Hola Malena Galmarini @MalenaGalmarini Me llegó una carta documento de tu hijo Tomás “Toto” Massa (Aclaremos que es un ciudadano argentino mayor de 18 años, porque algunos lo siguen mencionando como “niño”). La carta dice que se me va a perseguir judicial y… pic.twitter.com/GIwgGX47le — Nik (@Nikgaturro) December 4, 2023

La documentación está firmada por un estudio de abogados radicados en Estados Unidos. Por lo que Nik afirmó: “¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la justicia de su propio país?".

En declaraciones, con la prensa Nik afirmó que “la situación lo deja en desigualdad de condiciones, ya que gana en pesos y no dispone de dólares. "Del otro lado hay una familia poderosa”, afirmó.

El creador de Gaturro le preguntó a Galmarini de dónde sacó sus datos personales para enviarle la carta por FedEx y cruzó al titular de la AFA, "Chiqui" Tapia, sobre quien dijo que comparte "intereses comunes" con la familia Massa.

"La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022", le dijo a Galmarini en un intercambio en X.

Hola @CarlosMaslaton Carlos, te pido por favor. En una nota escuché q dijiste q vos te intercambiabas mensajes de WhatsApp con Sergio Massa x temas económicos. Te puedo pedir por favor que le escribas a Sergio Massa para que le diga a su hijo Toto y su esposa Malena Galmarini,… — Nik (@Nikgaturro) December 4, 2023

Por su parte, Galmarini retuiteó una publicación de su hermano, Sebastián Galmarini, director del banco Provincia de Buenos Aires, en el que le dijo al tuitero que no lo "persiguen": "No te persigue nadie. No sos tan valioso como crees. Te miente tu espejo! Lo que debes hacer es responder por las pavadas, injurias y difamaciones que dijiste en contraprestación por servicios. Y si te queda algo de honor, podes pedir disculpas y no seguir dando vergüenza ajena".

En paralelo, la familia Massa cursó denuncias por amenazas sufridas por Galmarini y sus dos hijos por cuentas supuestamente vinculadas a la Libertad Avanza. Galmarini afirmó que desde esas cuentas se filtraron los teléfonos de la familia donde recibieron amenazas.

El dibujante había mostrado en 2022 una imagen de Massa, Galmarini y sus dos hijos que acompañaba con el siguiente texto: "Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA (...) Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria. #NiñoÑoqui", había indicado.

Eso habría desencadenado la demanda por "calumnias e injurias" por parte de Massa y Galmarini.

"Nik, vos sos la selección francesa, te robás todos los jugadores de otros lados tito (...) Para todos los boludos que dicen que ‘me fui a Qatar con la del pueblo’ cuando bueno, ya sabemos que vine con Mundo Selección", había esgrimido en su momento "Toto" Massa.

Mundo Selección era el medio de comunicación creado por la Asociación de Fútbol Argentino en conjunto con una empresa radicada en Estados Unidos.