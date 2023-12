Estadio 3 Rosario Incidentes en el Coloso y sus alrededores tras el descenso de Colón Audio

El pitazo final del árbitro Andrés Merlos determinó que Colón de Santa Fe perdiera la categoría por cuarta vez en su historia, luego de caer por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Con el silbatazo del referí llegó algo más al Coloso del Parque "Marcelo Bielsa" y sus alrededores: la furia de los simpatizantes del Sabalero. Hinchas comenzaron a trepar hacia los palcos en los que se encontraban dirigentes y allegados, y rompieron butacas a su paso.

Luego, en las afueras de la cancha la Policía reprimió a los fanáticos y disparó con balas de goma. A bordo de caballos, los efectivos buscaron despejar la zona y llevar a los hinchas hacia la zona oeste por la Av. Pellegrini.

El móvil de Cadena 3 Rosario informó desde el lugar que había familias dejando la cancha, que quedaron en medio de los tiros. Por otro lado, algunos simpatizantes comenzaron a responder con botellas y piedras.

“Venía saliendo sin hacer nada y me dispararon”, denunció un hombre. Por otro lado, una mujer que salió ilesa de los conflictos, apuntó: “Salimos tranquilos y respetamos. No nos metemos donde no hay lio. Vinimos a ver el partido tranquilos”.

“Un par de hinchas de Colón se enfrentaron con la Policía. Me parece que fue un poco desmedida la respuesta de las autoridades. Nosotros no tuvimos inconvenientes”, continuó otro fanático.