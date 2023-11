Construyen un colegio con lana de oveja y botellas de plástico en Colonia Caroya

La Escuela Olga Cossettini, cuyo nombre es en homenaje a una reconocida docente argentina, está ubicada en Colonia Caroya, Córdoba.

Luego de cinco años de haber iniciado, la institución decidió tener su propia estructura edilicia con un novedoso sistema de construcción: la comunidad educativa hace fardos con botellas de plástico y algodón.

El colegio funciona actualmente en Chacra de Luna, mientras avanza en su edificio propio.

La directora Anabel Uanino explicó a Cadena 3 que la construcción consiste en fardos de botellas prensadas y atadas. "Es algo muy simple. No se requieren herramientas costosas ni eléctricas. No consumimos energía ni agua en la fabricación de fardos, entonces no es peligroso y han participado los alumnos del proceso", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La directora dijo que se necesita muy poca mano de obra especializada. "Nos prestaron las máquinas para ponernos en campaña y recolectar envases PET. Luego hicimos un convenio con las municipalidades de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya para juntar la cantidad de botellas que necesitábamos".

Los fardos terminaron de armarse a mediados de este año y posteriormente se comenzó a construir la estructura. "Es una base de hormigón y luego empezamos a levantar todo con las familias de la escuela en jornadas que se realizan durante los fines de semana", completó Uanino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Fundación La Huella creó en 2018 esta propuesta educativa, que tiene por finalidad establecer una nueva mirada a la hora de aprender.

La construcción estaría lista en febrero de 2024 y ahora se están colocando los techos empleando lana de oveja como aislante en vez de utilizar telgopor o fibra de vidrio.

El proceso de edificación llevó hasta el momento unas 15 jornadas de trabajo, en el que las familias tienen un rol activo para colaborar junto a las empresas que también han donado material. Para esta iniciativa, se han utilizado cerca de 70 mil botellas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Eric Italia.