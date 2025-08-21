Neuquén: enfermero condenado a 8 años por abuso a paciente mayor

Ocho años de prisión le otorgaron al enfermero que se declaró culpable de haber abusado de una paciente mayor en la provincia de Neuquén. A pesar de que la fiscalía había pedido más de 11 años de cárcel, se fijó dicha pena de prisión de cumplimiento efectivo, como había solicitado la defensa.

Los jueces Cristian Piana y Juan Pablo Encina y la jueza Florencia Martini impusieron una pena de 8 años de prisión al enfermero A.E.A.B condenado por haber abusado sexualmente de una paciente que tuvo a su cargo en una clínica de rehabilitación.

El tribunal no consideró los agravantes que había propuesto la fiscal del caso Carolina Mauri y que la llevaron a solicitar un monto mayor. Entre los pedidos formuló que la víctima es una mujer de más de 70 años con secuelas psicoemocionales por el abuso y que el accionar del enfermero afectó la confianza en la relación médico-paciente.

En los alegatos de defensa, el abogado del acusado pidió el mínimo legal para el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en carácter de autor, equivalente a 8 años.

“En la resolución, el tribunal coincidió con la defensa y valoró como atenuantes la falta de antecedentes del condenado, el reconocimiento de su responsabilidad y su pedido de perdón durante la audiencia”, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Además de cumplir dicha pena, el enfermero será inscripto en el registro de agresores sexuales (Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual – RIPeCoDIS).

El hecho por el que el acusado llegó a juicio ocurrió el 2 de noviembre de 2024 cuando A.E.A.B abusó sexualmente de la víctima mientras se encontraba en un estado de convalecencia e indefensión.