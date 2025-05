Nahuel Zarate planea entregarse a la Justicia tras ratificarse su condena

El defensor de Deportivo Morón, Nahuel Zarate, reveló en un comunicado que considera entregarse a la Justicia tras la reciente ratificación de su condena a cinco años de prisión, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia es consecuencia de un trágico accidente ocurrido el 9 de septiembre de 2018, en el que murieron dos hombres tras ser impactados por el vehículo que Zarate conducía.

En su cuenta de Instagram, el futbolista compartió un emotivo mensaje en el que expresaba su deseo de enfrentar la situación legal: "Después de tanto, llegó el momento de enfrentar esto. Lamento profundamente todo el dolor causado, tampoco he podido volver a encontrar la paz ni ser plenamente feliz. Me encuentro en las manos de Dios, como lo he estado toda mi vida. Prometo salir una mejor persona".

Por su parte, Deportivo Morón emitió un comunicado donde enfatizó su respeto hacia las decisiones judiciales. "Desde el primer momento hemos sido respetuosos de los plazos y decisiones de la justicia. Dada la firmeza de la condena, acompañamos esta decisión judicial", expresó el club, que también aclaró la situación contractual del jugador.

En relación a su contrato, la institución indicó que este incluía una cláusula que posibilitaba su rescisión automáticamente en caso de que la condena fuese confirmada, sin permitir reclamos por parte del jugador hacia el club. Esto sugiere que, tras esta decisión judicial, culmina oficialmente el vínculo laboral entre Zarate y Deportivo Morón.

El accidente fatal ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre de 2018, cuando Zarate, al volante de un Volkswagen Scirocco y bajo los efectos del alcohol, colisionó con un taxi que transportaba a dos hombres de 54 y 55 años.

La condena, dictada el 30 de agosto de 2021, contemplaba, además, una inhabilitación para conducir durante 10 años, y la reciente ratificación implica que su detención será inminente.

Después de tres años de investigaciones y juicio, más otros cuatro años hasta que la condena fue confirmada, Zarate enfrentará cinco años tras las rejas por un doble homicidio culposo, en un caso que conmocionó al deporte argentino.