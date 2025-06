"Nada tiene sentido": el desgarrador relato del padre del juvenil de San Telmo

El padre de Camilo Nuin, el joven futbolista de San Telmo que falleció durante una intervención quirúrgica en la rodilla, expresó su convicción de que hubo “mala praxis” y afirmó que tomará medidas legales.

En una entrevista con Telenoche, el padre del joven, que contaba con solo 18 años, narró que la cirugía era programada. “Venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados. Nos habíamos despertado lo más bien, hablamos del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos. Se puso la bata al revés y nos reíamos de eso, le contábamos anécdotas de cuando era chico…”, relató el padre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el desenlace fue devastador. “Una hora después que entró al quirófano, me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. ¿Cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla?”, continuó el padre, su voz quebrada por la incomprensión. “Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”.

Respecto a la explicación proporcionada por los médicos, el padre relató: “El cirujano mencionó que mientras extraía el segundo injerto, le avisaron que se detuviera porque él había entrado en paro”. El profesional no comprendía la situación. “Se especula que pudo haber sido un error del anestesista o relacionado con la anestesia, aunque no se podrá confirmar hasta que se realice la autopsia”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

?? ?? "LA VIDA NO TIENE MÁS SENTIDO PARA MI"



??? El desgarrador relato del padre de Camilo Nuin, el joven futbolista de la reserva de #SanTelmo que murió durante una operación de rodilla. Investigarán si hubo mala praxis.



Video: TN#argentina #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/TCR0U7QtES — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) June 26, 2025

/Fin Código Embebido/

Finalmente, enfatizó: “Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Creo que ha habido mala praxis”. Camilo Nuin sufrió la intervención para un tratamiento de meniscos y ligamentos cruzados y había sido parte de las divisiones inferiores de San Telmo, además de haber jugado en las categorías formativas de Boca e Independiente.