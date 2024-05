Muerte en un apart hotel: qué hacían el ucraniano y la kazaja en Entre Ríos

Una pareja de extranjeros fue encontrada sin vida en un apart hotel de la ciudad termal de Federación. El hallazgo ocurrió en horas del mediodía de este domingo, cuando el personal del alojamiento turístico alertó a las autoridades.

Quiénes eran

Los cuerpos pertenecen a Oleksandr Spitsyn, de Ucrania, y Anna Nefodova, de Kazajistán, quien había obtenido la nacionalidad argentina. Ambos tenían residencia en Buenos Aires y estaban de vacaciones en Federación desde el lunes pasado. Spitsyn, de 35 años, portaba un documento de identidad argentino destinado a ciudadanos extranjeros, mientras que Nefodova, de 46 años, tenía en su posesión un DNI de ciudadana argentina naturalizada.

Escenario desconcertante

El equipo de investigadores, compuesto por la División Investigaciones y Criminalística, junto con la doctora Josefina Penón como representante del Ministerio Público Fiscal, se encontró con un enigma. A primera vista, no había indicios de violencia o robo. Los cuerpos yacían en diferentes lugares del apart hotel: uno sobre la cama de una habitación y el otro en la zona de la cocina. Sin embargo, no se observaron faltantes de elementos de valor, como dinero o celulares.

