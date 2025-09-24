Marchan en Córdoba por el crimen de las tres jóvenes en Buenos Aires

FOTO: Hallan tres cuerpos en La Matanza: Confirman el hallazgo en Florencio Varela

Los cuerpos de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron hallados este miércoles en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela.

Las tres jóvenes estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre y las primeras pericias en el lugar indicaban que los homicidios se habrían producido ese mismo día.

Ante esto, Ni una Menos Córdoba convocó a una marcha que se lleva a cabo este miércoles desde las 20 en la plaza de la Intendencia.

Las manifestaciones se replicaron en distintas ciudades del país como en Rosario donde comenzaron alrededor de las 18.

El comunicado de Ni una Menos Córdoba

Justicia por Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). El triple femicidio de La Matanza/Florencio Varela nos duele y nos convoca.

Atravesamos un contexto donde las políticas de género a nivel nacional fueron eliminadas, se habilita la violencia simbólica en trends de redes sociales y se sigue cuestionando a las víctimas en los medios de comunicación.

No hay exceso de feminismo, no nos pasamos tres pueblos: nos siguen cosificando, nos siguen matando.