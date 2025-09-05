FOTO: Los “Peronachos” sabor chori que son furor: el kiosquero viral que ahora quiere llevarle un paquete a Cristina

Un snack con “sabor choripán” llamado Peronacho no sólo es furor en las redes sino que el kiosquero que lo catapultó anunció que le llevará una caja a Cristina Fernández de Kirchner.

Se llama Claudio Páez este kiosquero que se proclama el más viral de TikTok, y tiene la venta exclusiva.

Aseguró en Tik Tok con emoción: “Mira cómo respondió el pueblo peronista. Son las 13 hs y ya se vendieron 5 cajas de Peronachos. La Patria y el pueblo peronista responde, loco””, expresó el hombre al mostrar las cajas vacías en pocas horas luego de haber sacado a la venta este snack "lleno de sabor y justicia social".

Creó una página en Instagran con la siguiente leyenda: "Peronachos, ESTO NO ES UN SNACK, ES UN HOMENAJE AL PUEBLO ARGENTINO !!! Nachos bien argentinos-Sabor del pueblo: choripán con chimi. Industria nacional".

Maixana, la marca detrás de la idea y producción, combina la figura de Juan Domingo Perón y los tradicionales nachos mexicanos.

Este snack en forma de nacho tiene sabor a choripán y está condimentado como el clásico peronista, que no puede faltar en las marchas ni tampoco en las juntadas de los argentinos. “Sin gluten, crocante y con gusto a chori”.

La argentinidad al palo

"La argentinidad es algo que solo los argentinos entendemos… Con mate en mano, la pasión en la piel, el asado humeando, la cancha explotando y los amigos alrededor. Porque ser argentino no se explica, ¡se siente! Y ahora también se come: Peronachos sabor choripán. El nacho más argentino de todos", compartió Maixana, la marca detrás de los Peronachos.

El packaging está constituido por un envoltorio de color celeste, en el que se puede ver una gran imagen de Juan Domingo Perón, con la Casa Rosada de fondo, la bandera argentina flameando en el cielo y el pueblo llenando la Plaza de Mayo.