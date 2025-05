"Los odio": qué dijeron las hijas de Maradona sobre la anulación del juicio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, iniciado hace dos meses, quedó envuelto en un escándalo que llevó a su anulación total, obligando a que el proceso comience de cero.

La decisión, tomada tras conocerse que la jueza Julieta Makintach ordenó grabar un documental sobre el caso, generó indignación entre los familiares del astro, quienes se expresaron con dolor y bronca frente a los medios en la puerta del Tribunal de San Isidro.

Dalma y Gianinna Maradona, hijas mayores del ídolo, fueron las primeras en hablar, aunque la aglomeración de micrófonos dificultó sus declaraciones. “No se puede así, paramos a hablar, pero no se puede. Lo único que queremos es que pueda seguir el juicio”, manifestaron casi al unísono, visiblemente afectadas, antes de retornar al juzgado. Su mensaje reflejó la frustración por un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia por la muerte de su padre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Verónica Ojeda, madre de Dieguito, hijo menor de Maradona, no pudo contener las lágrimas al dialogar con Intrusos (América TV). “Es muy doloroso. Vinimos a pedir justicia y terminó en un escándalo por una jueza. No le importó el juicio, solo el show mediático. No entiendo cómo una persona prestigiosa, con una carrera sólida, hace esto”, expresó Ojeda, visiblemente conmocionada.

La expareja del Diez también habló sobre la incertidumbre del nuevo proceso: “No tenemos fechas, no sabemos dónde se hará el juicio. Todo está manchado, tóxico. Hay que hacer algo limpio, correcto, serio. Este juicio lo está viendo el mundo entero”.

A pesar del revés, Ojeda se mostró determinada: “Si tengo que declarar mil veces más, lo haré. Quiero justicia para que Dieguito pueda vivir tranquilo”. Sobre el vínculo con las hijas de Maradona, afirmó: “Hablé con Dalma, Gianinna y Jana. Están muy mal, defraudadas. Es una locura, la primera vez en la historia de Argentina que pasa algo así”. Cuando le preguntaron por posibles acciones legales contra la jueza, Ojeda derivó la consulta a su pareja y abogado, Mario Baudry.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Jana Maradona no ocultó su enojo. “Siento bronca, tengo bronca, los odio”, lanzó sin rodeos al referirse al accionar de Makintach. A pesar de la frustración, mantuvo la esperanza: “El juicio va a retomarse, no sé cuándo, pero va a suceder”. Su declaración reflejó el sentimiento compartido por la familia: un profundo deseo de justicia en medio de un proceso que, lejos de avanzar, ha sido opacado por la polémica.