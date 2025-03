La puesta de Sol en la Luna captada por la sonda Blue Ghost

El 16 de marzo de 2025, la sonda lunar Blue Ghost, desarrollada por la empresa Firefly Aerospace, grabó un video en alta definición de una puesta de sol en la superficie de la Luna, momentos antes de que sus baterías se agotaran y concluyera su misión.

Este evento, registrado en el Mare Crisium, marcó un hito en la exploración espacial al ofrecer las primeras imágenes detalladas de un anochecer lunar desde la perspectiva de la superficie, un fenómeno que ningún ser humano ha presenciado en persona.

/Inicio Código Embebido/

Witness the sunset from the Moon - our final gift from #BlueGhost Mission 1! We’re honored to share these breathtaking views of the lunar horizon glow with the world as our mission concludes. The @NASA team is excited to analyze these images further and share more of the… pic.twitter.com/sltowc2ePO