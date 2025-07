La planta de Renault abrirá retiros voluntarios a la espera de nuevos modelos

Por Guillermo López

Mientras languidece la producción de la pick up Frontier de Nissan, estirada llegaría a noviembre, y otros modelos de Renault esperan la llegada de su anunciada fecha de caducidad, la caída del empleo en la fábrica de Santa Isabel es visible.

Se observan en la cantidad de camiones que salen de la planta llevando la producción, en el número de suspensiones rotativas que llevan meses y en la angustia de muchos operarios.

Hace cuatro años en la planta de ese histórico barrio cordobés trabajaban 1.700 operarios. Hoy son 1.100 y se abrirán en breve nuevos programas de retiros voluntarios.

“Es una situación muy compleja: con suspensiones rotativas desde hace más de un año; la aplicación de retiros voluntarios y prejubilaciones hace algunos meses y la decisión de no renovar contratos”, describe a Cadena 3 el secretario general de Smata, Maximiliano Ponce.

Desde noviembre, Nissan no producirá más su modelo Frontier y desde el segundo trimestre de 2026 Renault solo tendrá en producción el modelo Kangoo, dejando de despachar el Logan, la Sandero y la pick up Alaskan. Las perspectivas no son tan favorables.

“Afectará, es muy probable que se abra un nuevo retiro voluntario”, admite Ponce pero resalta que el gremio intenta “incluir a los compañeros para que mantengan sus puestos de trabajo hasta la llegada del nuevo modelo”.

Se refiere a una nueva camioneta que Renault hará en Córdoba, anunciado ya algunos meses y que podría tener vida propia dentro de 18 meses.

El gremialista da contexto a la situación: “con la apertura de la importación la realidad cambia, por eso insisto en que hay que regularla para hacer la modificaciones necesarias para ser competitivos. Si no pasa que se van excelentes operarios, donde la empresa invirtió para capacitarlos. Por nuestra parte haremos lo que tengamos que hacer para mantener el trabajo a la mayor cantidad de compañeros”, concluyó el dirigente del Smata.