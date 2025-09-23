FOTO: La morosidad en familias alcanzó su nivel más alto en 10 años: qué hacer

La morosidad en créditos familiares alcanzó el nivel más alto en los últimos 10 años, según un informe del Banco Central. En julio, la mora en préstamos a las familias se situó en el 5,7%, más del doble que el año anterior.

El mayor impacto se registró en tarjetas de crédito y préstamos personales. En el 2024, la morosidad era del 2,7%, y hoy se ubica en un 5,7%. Muchas familias recurren al uso de tarjetas de crédito incluso para comprar alimentos. El especialista en consumo Mariano Gorodisch explicó a Cadena 3: "La tarjeta de crédito para el alimento era anterior, pero hoy no tiene límite".

Gorodich señaló que la pérdida de poder adquisitivo afecta a la población. "Tuvimos una inflación del 120% frente a incrementos salariales del 80%", lo que generó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo del salario real.

Una de las razones por las que las personas recurren al uso de tarjetas es que “pagar con tarjeta no duele tanto como pagar en efectivo”. Al utilizar la tarjeta, el gasto se siente menos inmediato, pero eventualmente se presenta el resumen de cuenta y con él la realidad del gasto acumulado.

Y ofreció consejos para gestionar mejor el uso de tarjetas: resaltó la importancia de conocer la fecha de cierre del resumen. “Si tu resumen cierra el 22, lo mejor es hacer la compra grande al día siguiente, para tener 45 días de financiamiento gratis”, aconsejó Gorodisch.

También advirtió sobre los peligros de las cuotas fijas, que muchas veces incluyen intereses ocultos. “Las 12 cuotas fijas no son siempre sin interés”, explicó. En cuanto a las tarjetas extra bancarias, enfatizó que estas suelen tener tasas más altas y deben ser utilizadas con precaución.

“No hay nada más caro que lo barato que uno no necesita”, concluyó Gorodich, recordando que es fundamental controlar los gastos y buscar formas de ahorro ante el aumento del costo de vida.

Entrevista de Viva la Radio