La jueza Makintach se apartó del juicio tras la polémica por el documental

En un giro inesperado, la jueza Julieta Makintach aceptó su recusación del proceso judicial que había sido suspendido por una semana debido a una investigación sobre su presunta vinculación con un documental relacionado con el caso.

Makintach, visiblemente afectada, tomó la palabra para defenderse de las acusaciones. “No van a creer nada de lo que yo les diga. Yo lamento que no me crean. No conocía este material, nunca vi este guión, no es mío, no me pertenece”, afirmó con firmeza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La jueza negó rotundamente haber participado en la producción de un documental sobre el caso, asegurando que la única interacción relacionada ocurrió antes del inicio del debate judicial. “La última vez que hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más”, insistió.

En un intento por aclarar su situación, Makintach explicó que una amiga suya estuvo detrás de la idea del documental, pero que ella desconocía los detalles del proyecto. “Vino con esta idea, era de ella, no sé qué hizo. De verdad desconocía todo este material. No hubo otro material fílmico más allá de esas primeras horas de audiencia”, aseguró.

Tras sus declaraciones, la jueza decidió aceptar el pedido de recusación, apartándose del caso. En un tono de resignación, concluyó: “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes”. Sus palabras resonaron en una sala que ahora enfrenta la reanudación del proceso bajo un nuevo magistrado, en medio de un clima de incertidumbre.

Nota en desarrollo.