La jueza Julieta Makintach defendió su participación en el juicio por Maradona

FOTO: Caso Maradona: la jueza Makintach hizo un descargo y aseguró que "no se va a apartar del juicio"

En la reanudación del juicio por la muerte de Diego Maradona, la jueza Julieta Makintach solicitó la palabra y dejó en claro su intención de permanecer en el caso. Declaró que "no se va a apartar del juicio" y que "no dará lugar a la nulidad" solicitada por algunos imputados. La magistrada opinó que la investigación ha sido "virulenta" y que "no encontró hechos" que comprometan su integridad durante los procedimientos.

Durante su exposición ante abogados, imputados y allegados a Maradona, Makintach resaltó su compromiso de "acercar la Justicia a la gente". Defendió la realización de una entrevista en su despacho, donde afirmó que se trató de una conversación con una amiga sobre el funcionamiento del sistema judicial. La jueza argumentó que "no advirtió nada irregular en venir a trabajar un fin de semana", lo que provocó ciertos cuestionamientos sobre su disponibilidad.

Controversias en el juicio

La jueza calificó de "torpe" y "desprolijo" el uso de los tribunales de San Isidro para filmar un documental relacionado con el juicio, aunque negó su participación en el proyecto. Asimismo, Makintach se defendió al señalar que "las imágenes del primer día eran transmitidas al mundo por YouTube", lo que la eximía de cualquier responsabilidad sobre el contenido de la grabación.

En medio del escándalo generado por la realización del supuesto documental, la jueza reafirmó su determinación de mantenerse al frente del caso y no ceder a las presiones externas. En su descargo, apuntó contra los medios de comunicación, afirmando que ha sufrido "un escarnio mediático" y "acoso" en sus redes sociales, lo que ha afectado su labor judicial.

“Tengo dos perfiles de Instagram. Había fotos antiguas y las había borrado para evitar suspicacias”, replicó la magistrada, señalando su deseo de mantener una imagen profesional en medio de la intensa atención pública.