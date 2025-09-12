En vivo

Sociedad

Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre en la cárcel de Rawson

El líder mapuche enfrenta cargos vinculados a declaraciones realizadas en febrero que derivaron en una denuncia del Ministerio de Seguridad.

12/09/2025 | 15:41Redacción Cadena 3

FOTO: El líder mapuche Facundo Jones Huala. (Foto: NA)

La Justicia Federal resolvió extender la prisión preventiva del líder mapuche Facundo Jones Huala, quien permanecerá en la cárcel de Rawson mientras avanza la investigación en su contra.

Según informó Diario Jornada, la medida fue dispuesta por el juez subrogante Gustavo Zapata, a pedido de la fiscal Ángela Pagano Mata y la causa fue declarada “caso complejo”, lo que habilita a la Fiscalía a continuar con la investigación durante un plazo de hasta dos años.

Por su lado, la defensa a cargo de la Gremial de Abogados, anunció que apelará la resolución y cuestionó la imparcialidad del Fuero Federal.

El líder mapuche fue arrestado en junio pasado en El Bolsón y enfrenta cargos vinculados a declaraciones realizadas en febrero, durante la presentación de su libro de poesías, que derivaron en una denuncia del Ministerio de Seguridad por intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación ilícita.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué medida tomó la Justicia Federal? La Justicia Federal extendió la prisión preventiva de Facundo Jones Huala.

¿Quién dispuso la medida? La medida fue dispuesta por el juez subrogante Gustavo Zapata.

¿Cuánto tiempo puede durar la investigación? La investigación puede continuar durante un plazo de hasta dos años.

¿Dónde fue arrestado Facundo Jones Huala? Fue arrestado en El Bolsón.

¿Por qué enfrenta cargos? Enfrenta cargos por declaraciones realizadas durante la presentación de su libro de poesías, que derivaron en una denuncia del Ministerio de Seguridad.

