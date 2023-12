Insólita discusión entre el director de Defensa Civil de CABA y un meteorólogo

El director general de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Alberto Carita, relativizó la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la madrugada del domingo antes del temporal y discutió con un meteorólogo en vivo en un canal de televisión.

“Los dos hechos que sucedieron con gente fueron uno en el Hipódromo de Palermo, que fue una reunión gastronómica, que fue un tema de un gazebo; y el otro fue en la Bresh, que hubo un afectado solo, un personal policial", indicó el funcionario porteño.

"De casualidad hubo un accidentado. Tenemos que evitar que haya ese evento" cuando está emitida la alerta naranja, arremetió el meteorólogo de Todo Noticias (TN), Matías Bertolotti.

"No tengo la televisión encendida, pero creo que el que habló es pronosticador meteorológico", le contestó Carita. "Sí, soy meteorólogo: Martín Bertolotti. Con él está hablando", le indicó.

"Así como la palabra lo dice, son pronosticadores, son pronósticos. Yo este año, con la corriente de El Niño, cuando me pasan los partes, tengo que cortar todos los eventos por cada uno de los pronósticos. Habría que cortar todo y no hacer nada", expuso el funcionario a modo de queja.

"Alberto Carita":

Por las declaraciones del director general de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires pic.twitter.com/LbO2TMY8Yg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 17, 2023

Su declaración generó malestar en el meteorólogo: "No es pronóstico. Es una falta de respeto lo que estoy escuchando y no me quiero poner nervioso. Usted no recibió un pronóstico de tormenta. Usted recibió un pronóstico de alerta naranja, de peligro de la población al aire libre por un evento extremo de tiempo. ¿Qué me compara con un pronóstico normal de día a día? Es una locura lo que yo estoy escuchando. Discúlpeme. Con todo respeto se lo digo".

"Pronosticador meteorológico...", dijo el director general de Defensa Civil de modo despectivo.

"Meteorólogo, por favor, se lo pido. Y no sea maleducado cuando se refiere de esa manera", exclamó Bertolotti.

"La tormenta venía, pero puede no llegar, puede no estar", relativizó Carita.

