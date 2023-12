Criadores de caballos, desesperados por el avance de la encefalomielitis equina

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó en su último reporte que se obtuvieron resultados positivos a encefalomielitis equina del oeste en la provincia de Formosa, en muestras procesadas por el Instituto Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba, en equinos con síntomas nerviosos y mortandad.

Hasta el momento, se confirmaron un total de 324 brotes positivos, contabilizando 12 por diagnóstico de laboratorio y 312 por diagnóstico clínico (por sintomatología y nexo epidemiológico). Asimismo, las provincias donde se registraron los brotes, a la fecha, son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa.

Por la situación sanitaria, los criadores de caballos se mostraron desesperados por el avance de la enfermedad y aseguran que hay más casos que no se denuncian ante el Senasa y que no son contabilizados en el reporte oficial, que tarde entre 24 y 48 horas en realizarse.

Gonzalo Barreneche, delegado de la Región Centro Sur de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, habló con Cadena 3 y explicó que hay focos grandes de contagios en Córdoba y Santa Fe. Incluso, advirtió que el brote se habría expandido a la provincia de Neuquén.

"La enfermedad encefalomielitis ataca el cerebro del caballo, haciendo que tenga una sintomatología nerviosa. Empieza a desmejorar, se cae y termina muriendo por el golpe o cualquier otro problema", precisó.

También dijo que lo que se puede hacer es un tratamiento paliativo durante la enfermedad. "Lo primordial es tratarlo cuando arranca la enfermedad. Algunos caballos se salvan y otros no, todo es cuestión de horas. La enfermedad se transmite desde el mosquito, no es de caballo a caballo", remarcó.

En ese sentido, Barreneche solicitó al Senasa que por favor "no tome a la encefalomielitis como una pavada". Respecto a la vacunación, detalló: "Hoy la vacuna no es obligatoria y las vacunas que se importan son de dudosa procedencia. No se sabe con qué se está inoculando a los caballos. Y nadie sabe si las vacunas que se producen en Argentina van a alcanzar".

Afirman que el Senasa trabaja al 100% en la situación

El director de Senasa Centro Regional Santa Fe, Facundo Frick, habló con Cadena 3 y sostuvo que haber dejado de exigir la vacunación en un momento en que los casos eran nulos representa ahora un cuello de botella.

"En Santa Fe y otras regiones estamos trabajando en conjunto. En siete años, no hubo problemas y ahora lo estamos enfrentando al problema con las herramientas que tenemos", precisó Frick.

Aseguró que "están trabajando al 100%, dentro de las posibilidades, para estar por encima del problema" y que "la vacuna se produce en Argentina y va a salir en tanda, pero no está en la cantidad suficiente. La situación depende de cómo se actúe, tenemos más de 300 casos a nivel país, aunque muchos no fueron denunciados".

Respecto a la obligatoriedad de la vacuna para los caballos, Frick sugirió una modificación o estudiar que la vacunación sea obligatoria. "Sin embargo, al no conseguirse, la idea es una locura hasta que se normalice la situación. Tenemos entendido que saldrán tandas importantes de vacunas al mercado cada 15 días".

"La situación es complicada, pero esperamos que en un mes y medio haya una cantidad suficiente de vacunas para que baje el número de casos positivos. Es complicada la situación para determinar cuántos caballos podrían morir", completó.

Entrevista de Rodolfo Barili.