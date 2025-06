Incendio en Villa Devoto: fuego consume una vivienda de dos pisos en la mañana

Durante la madrugada de este miércoles, un incendio se inició en una casa de dos pisos situada en el barrio porteño de Villa Devoto. El fuego se desató en la planta baja de la vivienda, que está ubicada en Diego de Rojas 2566, donde también funciona una carpintería. Afortunadamente, se movilizó rápidamente personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y efectivos de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires al lugar del siniestro. Estos equipos lograron controlar las llamas antes de que se expandieran a otras áreas de la edificación. Los bomberos trabajaron incansablemente para asegurar que la situación se manejara de manera efectiva y minimizar los daños. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. Se investigan las causas del incendio, aunque se sospecha que podría estar relacionado con las actividades que se desarrollaban en la carpintería. El hecho conmocionó a los vecinos de la zona, quienes se mostraron preocupados por el siniestro. Las autoridades se encuentran recabando testimonios y evidencias para esclarecer lo sucedido y asegurar que no se repitan acontecimientos similares en el futuro.