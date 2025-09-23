Fentanilo: reclaman que la comisión investigadora no quede "bloqueada por intereses políticos"

Los familiares de las víctima del fentanilo contaminado realizaron un escrito donde reclaman que la comisión investigadora, aprobada por el Congreso días atrás, no quede "bloqueada por intereses políticos" y afirman que el futuro de la misma dependerá "de quién la presida".

En el comunicado de prensa, expresaron que la gravedad de la megacausa del fentanilo adulterado es ineludible debido a las decenas de muertes aún sin cuantificar (en estos momentos son 96 los confirmados), desaparición de materias primas, destrucción de pruebas, irregularidades en laboratorios y la inacción de organismos de control.

“Frente a la crisis sanitaria, en la sesión especial del 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y a mano alzada la creación de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo adulterado y sus consecuencias”, señala el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

El proyecto, que para los familiares marcó un hecho histórico en el Parlamento, establece que la Comisión deberá constituirse en un plazo máximo de siete días desde la sanción y funcionará hasta el 9 de diciembre de 2025.

“Este plazo es breve frente a la magnitud y complejidad de la megacausa, pero las expectativas son altas: no basta con declaraciones simbólicas, la comisión debe alcanzar resultados concretos en poco tiempo y bajo fuerte presión institucional”, sumaron.

En este marco, señalaron que la función será colaborar con la Justicia, no sustituirla, aportando pruebas, documentos y testimonios para fortalecer la investigación penal.

Aun así, son conscientes que también tendrá un rol político clave, que será la de “esclarecer responsabilidades administrativas y regulatorias, y elaborar propuestas normativas que refuercen los sistemas de control sanitario y eviten que esta tragedia vuelva a repetirse.”

El próximo paso será el de definir a sus integrantes y quién ejercerá la presidencia: “De esa figura dependerá si la comisión se convierte en una verdadera herramienta de investigación y reparación, o si queda bloqueada por intereses políticos”.

“El futuro de la comisión investigadora del fentanilo depende de quién la presida”, concluyeron.