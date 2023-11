Farmacéuticos autoconvocados de Córdoba evalúan atender obras sociales por cupo

Farmacéuticos Autoconvocados de la Provincia de Córdoba advirtieron en Cadena 3 que la estabilidad financiera de las farmacias pequeñas, familiares y de barrio están en riesgo, debido a ciertos convenios con obras sociales como PAMI.

Según explicó, María Reverte, referente del sector, la obra social representa gran parte de la facturación entre el 70 al 80%, pero el consideran que el convenio es "perverso", porque el precio de los medicamentos para sus afiliados presenta una brecha de hasta un 60% menor con el de la venta al resto del público.

Cuando el convenio comenzó, allá por 2018, era un 5% menor al precio público. Hoy esa brecha es de hasta el 60%, por lo que si un medicamento que al público sale $1000, para PAMI vale $400 y de ese total muchas veces al afiliado le cubre el 100% y otras el 50%.

Asimismo, las farmacias pagan por convenio un 10,5% y eso se descuenta de lo que termina pagando el PAMI.

De la diferencia entre precio público y precio PAMI , el 70% lo devuelve la industria farmacéutica en notas de crédito que van a las droguerías, y el otro 30% lo absorben las farmacias.

A eso se suma que el precio PAMI no se actualiza al ritmo del precio público. Mientras que los medicamentos aumentaron un 15%, el precio PAMI sólo se actualizó un 9,5%.

"Para una farmacia chica o de barrio entre el 70 y 80% de facturación corresponde a PAMI, de todo ese monto el PAMI nos paga el costo del medicamento, lo que tenemos que pagar a los 15 días en el mejor de los casos y ese pago va directamente como pago a la droguería. El pago de los medicamentos es apenas entre el 7 y 8% y nosotros terminamos de cobrar a 45 días, a tres meses y a precios insólitos", detalló Reverte.

"Tenemos que cubrir gastos de servicios, precios alquiler y ponemos dinero de nuestros bolsillos con un dinero diminuto. Esto está agravado por la inflación y el convenio con PAMI que establece un precio de medicamento para los afiliados que en promedio es mitad del precio real", apuntó.

En este contexto, aseguró que hay farmacias que ya no atienden PAMI porque no lo pueden sostener, pero que otras lo siguen haciendo para no dejar de brindar este servicio a la sociedad.

"Para una farmacia de nuestras características es imposible sostener la financiación del sistema y las paritarias van por otro lado. Todos los otros gastos siguen el ritmo del crecimiento de precios, los medicamentos también aumentan y los convenios son muy malos para nosotros", concluyó.

Y pidió: "Lo que tiene que pasar es que se revea el convenio y se pongan otras condiciones para la farmacia que es el último eslabón".

"El laboratorio no deja de perder y todo recae sobre nosotros que somos los que tenemos los medicamentos a mano", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.