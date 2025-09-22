Emergencia en Discapacidad: repudian que el Gobierno pida “incluir las partidas” para su financiamiento
El proyecto debe volver al Congreso de la Nación para que los legisladores decidan de qué forma se ejecutará la norma.
La Ley de Emergencia en Discapacidad se encontró nuevamente frenada en el Congreso de la Nación porque el Poder Ejecutivo le solicitó a los legisladores que "incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan su ejecución", a pesar de estar promulgada.
Este accionar fue repudiado por actores de diversos partidos políticos, como es el caso del diputado socialista de Encuentro Federal y candidato a senador nacional, Esteban Paulón, quien sostuvo que esto es un accionar de "cinismo y crueldad".
"El Gobierno finalmente publicó la Ley de Emergencia en Discapacidad y acto seguido la devuelve al Congreso para demorar su cumplimiento (Dto. 681/25) Es inaudito e inédito. Nunca un Gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución. Si el 4 de octubre la ley no está cumplida ampliaremos la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Con la discapacidad, no", manifestó desde sus redes sociales.
Por su parte, la candidata a diputada nacional y referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, destacó que las medidas que tomó el Gobierno, en el día de hoy, "son a favor de la fuga y en contra de la emergencia en discapacidad", en referencia, también, al comunicado sobre "retenciones cero" en los granos.
"Están desesperados. Rifan todo. ¿Y el equilibrio fiscal, (Manuel) Adorni? ¡Ah! Solo era un eufemismo para decir reducción de partidas sociales, una vez más... No es plan platita, es dolarcito", escribió Bregman en una seguidilla de publicaciones en su cuenta de X.
Por su parte, el diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez, indicó que tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, "pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad" porque, según lo que dicen "para eso no hay plata" y señaló que sí la hay en favor del agro.
"Hasta el 31 de octubre bajan a cero los derechos de exportación. Para eso sí hay recursos. Ya no se puede disimular. El programa económico hace agua por todos lados", concluyó.
