FOTO: El jury no debería hacerse, es muy particular y extraño, dijo abogado de Makintach

El abogado de la jueza Julieta Makintach consideró que el jury de enjuiciamiento en contra de la magistrada “no debería hacerse” porque “es muy particular y extraño” luego de que este martes el jurado admitiera la acusación.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Darío Saldaño indicó que pedirá la suspensión del proceso "hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se expida".

"El jury no debería hacerse, es muy particular y extraño", consignó el letrado acerca del juicio político que involucra a la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro por el escándalo del documental realizado sin autorización que se basó en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En este sentido, Saldaño agregó que los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (ex compañeros de Makintach en el TOC N°3) deben ser investigados por su presunta implicancia en el caso: “Están totalmente involucrados”.

“Julieta Makintach se encuentra abocada y concentrada en colaborar a la par de sus defensas”, señaló el representante legal.

El abogado presentó diversas apelaciones: una de ellas es que se suspenda la convocatoria hasta tanto se cumplimente el correcto mecanismo del procedimiento de selección conformación e integración de los conjueces legisladores que intervendrán en el jurado.

A su vez, denunciaron y plantearon en un escrito la recusación por parcialidad manifiesta de Hilda Kogan y que, tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran como miembro del jurado, el mismo quedó desintegrado y no se cumplió la manda del artículo 4 de la ley 13.661, la cual indica que se requieren tres suplentes y solo quedarían dos, omitiendo el procedimiento de nombramiento y sus plazos.