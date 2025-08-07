En vivo

Sociedad

El abogado de Julieta Prandi pidió la prisión preventiva por abuso sexual para Claudio Contardi

Los peritos de la causa coincidieron en confirmar los abusos registrados cuando ellos eran pareja.

07/08/2025 | 15:24Redacción Cadena 3

FOTO: El abogado de Julieta Prandi pidió la prisión preventiva por abuso sexual para Claudio Contardi

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió la prisión preventiva para Claudio Contardi, ex pareja de la actriz, debido a las presuntas acciones cometidas por abuso sexual con acceso carnal agravado y causar un grave daño en la salud mental.

Además, según medios televisivos, los peritos de la causa coincidieron en confirmar los abusos registrados cuando ellos eran pareja.

Noticia en desarrollo..

Lectura rápida

¿Quién pidió la prisión preventiva? El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, solicitó la prisión.

¿Para quién es la solicitud? La solicitud de prisión preventiva es para Claudio Contardi.

¿Por qué se pidió la prisión? Se pidió debido a presuntos abusos sexuales cometidos contra Julieta Prandi.

¿Qué confirmaron los peritos? Los peritos coincidieron en confirmar los abusos registrados durante su relación.

¿Qué tipo de abuso se menciona? Se menciona abuso sexual con acceso carnal agravado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

