FOTO: Detuvieron a los dos menores acusados del homicidio de Rita Mabel Suárez en Villa Luzuriaga

Los dos menores que participaron del intento de robo y crimen de Rita Mabel Suárez delante de su hijo adolescente en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga fueron detenidos.

Según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, ambos fueron entregados por sus madres ante la Policía.

Este fin de semana continuaron las tareas de campo y se implementó un grupo de contención y asesoramiento con familiares de los menores identificados como responsables del asesinato de la mujer.

De este modo, durante varias horas los especialistas negociaron con las progenitoras de ambos adolescentes sus entregas a dependencias policiales, para así poder dar inicio al siguiente paso contra los delincuentes acusados del crimen de la mujer de 47 años.

Este lunes por la mañana uno de los menores fue entregado por su madre a personal de DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes lo trasladaron a la sede de la FFRPJ 1 donde aguardaba a ser indagado.

Respecto al otro sindicado, acusado de ser el autor material del asesinato de Suárez, también fue trasladado por su progenitora a la sede la FFRPJ donde lo esperó una Unidad Operativa de esta policía.

Dicha medida se había pactado con su madre, dándole las garantías procesales constitucionales.

El conmocionante hecho se produjo este jueves por la tarde-noche cuando la víctima estaba a bordo de su camioneta junto con su hijo, de 15 años. En el cruce de las calles Miro y Florio decidieron estacionar el rodado a la espera de que su otra hija salga de una clase y allí tres delincuentes los abordaron a intentaron robarles.

Sin embargo, según expresa el parte policial al que NA, uno de ellos, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego, hubo un forcejeo donde el ladrón le disparó en el hombro izquierdo a la mujer, por lo que luego se dieron a la fuga. Suárez falleció minutos después en el hospital.

Se estableció que los autores ingresaron a un supermercado, ubicado a seis cuadras de donde sucedió el crimen, donde uno compró un agua mineral la cual abonó con una aplicación de pago virtual a nombre de uno de ellos sindicados.

Asimismo, se supo que después se tomaron un remis en una agencia cercana y el conductor confirmó que los trasladó hasta un domicilio en Rafael Castillo.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios, a cargo de Carlos Arribas. La misma fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa.