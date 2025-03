Detuvieron a la pareja de una argentina que fue encontrada muerta en EEUU

Una joven argentina de 22 años que viajó a Estados Unidos fue hallada muerta y detuvieron a la pareja por ser el principal sospechoso.

La víctima llamada Lucila Nieva residía con su pareja, un joven estadounidense identificado como Preston Sullivan, en la ciudad de Houston, Texas desde julio del 2024, hasta que sus familiares advirtieron que habían perdido todo tipo de contacto con ella desde el fin de semana pasado.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Cambios legales. Italia limita su ciudadanía: cómo impacta en los argentinos El gobierno de Giorgia Meloni restringe la ciudadanía italiana a quienes tengan padre o abuelo nacido en Italia. Esta medida afecta a miles de argentinos que buscan obtener la nacionalidad por derecho de sangre.

/Fin Código Embebido/

Por el momento, las causas detrás de su muerte aún son desconocidas, aunque su pareja fue detenida bajo la sospecha de que se tratara de un presunto femicidio.

Según fuentes locales, la familia de Nieva reveló que habían tratado de comunicarse con la joven desde hace una semana. No obstante, sus allegados pidieron no hablar con los medios de comunicación hasta que no se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Por otro lado, el Gobierno provincial aseguró haber tomado contacto con los familiares de Nieva, con la intención de ayudarlos a agilizar los trámites de repatriación y el traslado del cuerpo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por último, el consulado de Houston emitió un comunicado respecto a las tareas que se implementaron en torno a la investigación por la muerte de la argentina y mencionó: “Respecto al caso de la ciudadana Lucila Nahir Nieva, oriunda de la provincia de Tucumán y recientemente fallecida en Texas, EEUU, desde el Consulado General de la República en la ciudad de Houston se está trabajando, en el ámbito de sus competencias, en toda asistencial consular requerida en estos casos”.

“La familia también se encuentra en constante comunicación con la Dirección de Argentinos en el Exterior, área competente en materia de asistencia a familiares de fallecido en el exterior y que se encuentren en la República”, confirmaron respecto al lazo tendido con los familiares de la víctima que se encuentran en Tucumán.