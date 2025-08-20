Detenido el jefe de banda de falsos policías en Monserrat: allanan su vivienda
Detuvieron en Monserrat al jefe de una banda de falsos policías. En el allanamiento encontraron chalecos, credenciales, esposas y equipos de comunicación.
20/08/2025 | 20:27Redacción Cadena 3
Un hombre de 39 años fue detenido, en el barrio porteño de Monserrat, acusado de encabezar una organización de policías falsos que cometían robos.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el caso comenzó a causa de un robo y privación ilegítima de la libertad ocurrido el 31 de mayo, cuando los implicados se vistieron de oficiales para llevarse los objetos de valor.
La víctima radicó la denuncia y la División Investigaciones Comunales 3 identificó a uno de los sospechosos tras la pesquisa, al tiempo que localizó el auto utilizado en el ilícito, una pista que permitió ubicar la vivienda y concretar el allanamiento.
Durante el operativo realizado en un domicilio emplazado en la calle Presidente Luis Sáenz Peña al 700, donde el presunto miembro de la banda delictiva fue capturado y se incautaron 120 cigarrillos electrónicos, $700.000 en efectivo y documentación de las víctimas, así como también gran cantidad de elementos falsos con insignias de la Policía Federal.
Algunos de los elementos que se encontraron son gorras y credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, esposas, bastones, equipos de comunicación, posnets, dispositivos electrónicos y el automóvil Fiat Punto bordo utilizado por la banda.
El detenido quedó a disposición de la Justicia e imputado por el delito de robo.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 39 años, jefe de una banda de falsos policías.
¿Dónde ocurrió el hecho? En el barrio Monserrat, Buenos Aires.
¿Cuándo se inició la investigación? A partir de un robo ocurrido el 31 de mayo.
¿Qué se encontró en el allanamiento? Se incautaron chalecos, credenciales, equipos de comunicación y $700.000 en efectivo.
¿Qué delitos se le imputan? Robo y privación ilegítima de la libertad.
[Fuente: Noticias Argentinas]