Defensa de Cosachov advierte sobre posibles recusaciones en el juicio por Maradona

El abogado defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete personas acusadas en relación con la muerte de Diego Armando Maradona, manifestó que es probable que alguno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC) de San Isidro que fue designado este jueves para la reanudación del juicio, "podría excusarse o ser recusado".

Vadim Mischanchuk, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, se refirió al reciente sorteo del nuevo tribunal que se hará cargo del proceso, indicando que el número 7 es el mismo que previamente había sido asignado para el juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid.

El abogado expresó que se requirió la designación de un tercer magistrado porque María Coelho está participando en otro debate, lo que llevó a considerar que "alguno de los integrantes de este tribunal podría verse impactado por algún motivo que justifique una excusación o recusación".

Mischanchuk aseguró que "no hay garantía de que el TOC N°7 sea el órgano que continuará con el proceso en su totalidad".

El defensor también remarcó que tras superar estas etapas, existirán otros temas relacionados con la garantía del non bis in ídem, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. "Es fundamental tener presente que el proceso penal representa un desafío significativo, dado el poder punitivo del Estado que implica medidas drásticas, como allanamientos y restricciones a la libertad de movimiento", añadió el abogado, enfatizando que deben eliminarse planteos que puedan retrasar el avance del juicio.

De acuerdo con las declaraciones de Mischanchuk, el siguiente paso implicaría el análisis de las pruebas, ya que tanto los testimonios como los allanamientos a la Clínica Olivos y a Medidom fueron anulados en el marco del juicio que se tramitó anteriormente en el TOC N°3.

Según el defensor legal, "hubo una junta realizada por la Policía Bonaerense que emitió una crítica sobre la labor de los profesionales médicos que atendieron a Maradona, pero posteriormente se llevaron a cabo tres pericias por parte de la Asesoría Pericial de San Isidro, cuyos resultados discrepaban completamente con los de la Policía". Esto, según afirmó, generará una prolongación del proceso.

Si se llegara a celebrar un nuevo juicio, tomando en cuenta la protección contra el doble juzgamiento, este podría desarrollarse en varios meses. Los jueces designados en el TOC N°7 son Roberto Gaig, Alejandro Lago y Alberto Ortolani.

Además de Cosachov, otros seis implicados enfrentan cargos por el presunto homicidio de Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, Mariano Perroni, jefatura de enfermería, la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz.