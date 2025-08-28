En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Córdoba: tragedia de un joven que murió al volcar su auto en un accidente

La Policía de Córdoba trabaja en las pericias para determinar las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del automóvil.

28/08/2025 | 11:52Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: tragedia de un joven que murió al volcar su auto en un accidente

Un joven de 33 años murió tras volcar con su auto en la calle Ramón J. Cárcano al 801, en la noche del miércoles, en la provincia de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales al portal ElDoce, el siniestro ocurrió cerca de las 22, cuando el conductor de un Volkswagen Vento azul perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y el auto terminó dado vuelta a un costado de la calzada.

Al lugar llegaron los bomberos voluntarios, alertados por un automovilista que pasó por la zona y dio aviso.

Al revisar el vehículo encontraron al conductor atrapado y sin signos vitales, por lo que la víctima, identificada con el apellido Campana, murió en el acto a raíz del fuerte impacto.

Los médicos que acudieron en la ambulancia confirmaron el deceso y precisaron que el joven no tuvo posibilidades de ser rescatado con vida debido a la magnitud de las lesiones.

Finalmente, la Policía de Córdoba trabaja en las pericias para determinar las circunstancias exactas que llevaron al conductor a perder el control del automóvil.

Lectura rápida

¿Quién murió en el accidente? Un joven de 33 años identificado como Campana.

¿Dónde ocurrió el vuelco? En la calle Ramón J. Cárcano al 801, Córdoba.

¿Cuándo sucedió el siniestro? En la noche del miércoles, cerca de las 22.

¿Qué provoca el accidente? Se investiga la causa por la que el conductor perdió el control.

¿Quiénes intervinieron en el lugar? Bomberos voluntarios y médicos de una ambulancia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho