FOTO: Córdoba: tragedia de un joven que murió al volcar su auto en un accidente

Un joven de 33 años murió tras volcar con su auto en la calle Ramón J. Cárcano al 801, en la noche del miércoles, en la provincia de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales al portal ElDoce, el siniestro ocurrió cerca de las 22, cuando el conductor de un Volkswagen Vento azul perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y el auto terminó dado vuelta a un costado de la calzada.

Al lugar llegaron los bomberos voluntarios, alertados por un automovilista que pasó por la zona y dio aviso.

Al revisar el vehículo encontraron al conductor atrapado y sin signos vitales, por lo que la víctima, identificada con el apellido Campana, murió en el acto a raíz del fuerte impacto.

Los médicos que acudieron en la ambulancia confirmaron el deceso y precisaron que el joven no tuvo posibilidades de ser rescatado con vida debido a la magnitud de las lesiones.

Finalmente, la Policía de Córdoba trabaja en las pericias para determinar las circunstancias exactas que llevaron al conductor a perder el control del automóvil.