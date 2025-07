Córdoba retoma la asistencia escolar tras el frío: fin de la excepcionalidad

A partir de este miércoles 2 de julio, las escuelas de la provincia de Córdoba volverán al cómputo habitual de asistencia en todos los niveles y modalidades educativas (inicial, primario y secundario), según anunció el Ministerio de Educación.

La medida pone fin al régimen de excepcionalidad que se mantuvo durante los últimos días debido a las bajas temperaturas que azotaron la región, un fenómeno poco común en el territorio cordobés.

El secretario de Educación, Luis Franchi, había confirmado a Cadena 3 que el lunes 30 de junio y el martes 1 de julio no se iban a contabilizar las inasistencias para proteger a los estudiantes frente a la ola polar, que llevó las temperaturas bajo cero.

"No estamos acostumbrados a estas condiciones climáticas extremas", sostuvo, destacando que la asistencia escolar el lunes fue apenas del 35%, con una marcada baja en el nivel inicial, donde los padres de niños de 3 a 5 años optaron mayoritariamente por no enviar a sus hijos a los jardines.

A pesar de las bajas temperaturas, el funcionario aseguró que todas las escuelas permanecieron abiertas y que el servicio de Paicor, que provee alimentos a los estudiantes, se mantuvo garantizado. Sin embargo, la asistencia varió significativamente: mientras en el nivel primario se registraron diferencias entre instituciones, en el secundario muchos estudiantes estuvieron abocados a exámenes complementarios programados para julio. "La inasistencia promedio fue del 65%", detalló Franchi.

Un debate sobre infraestructura y organización familiar

La ola de frío desató un intenso debate sobre la continuidad de las clases, especialmente por las condiciones de infraestructura en algunas escuelas. Franco Boczkowski, secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital, expresó su preocupación: "Es un despropósito obligar a mantener las escuelas abiertas sin las condiciones necesarias, como calefacción adecuada".

Según el gremialista, la falta de infraestructura en muchas instituciones y la irregularidad en la asistencia complicaron la situación, generando problemas en la organización familiar.

"Algunas escuelas cambiaron horarios, otras suspendieron actividades, pero liberar a las familias de la obligación de asistencia no resuelve todo", afirmó en Cadena 3.

El Ministerio aclaró que la decisión de no computar inasistencias se basó exclusivamente en las condiciones climáticas y no en un aumento de enfermedades respiratorias, ya que no se reportaron incrementos significativos en este sentido.