FOTO: Córdoba: rescataron tres animales silvestres y fueron trasladados por sus condiciones de salud

La Policía Ambiental de Córdoba rescató a un yaguarundí y dos gatos monteses en la provincia de Córdoba y fueron trasladados a una veterinaria del Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad para establecer sus condiciones de salud.

Según accedió el medio El Doce, los animales fueron hallados en una zona rural y trasladados al Parque de la Biodiversidad, que se encuentra en Villa Concepción del Tío, en el noreste de Córdoba, por lo que están en buen estado y en recuperación.

Se supo que se trata de un yaguarundí rojo y dos gatos monteses, que fueron trasladados por la Policía Ambiental tras ser encontrados en condiciones que aún se investigan.

Al verlos en una situación de vulnerabilidad, los oficiales activaron el protocolo sanitario obligatorio, que incluye revisación médica, cuarentena y aislamiento, para evitar el contacto con otros animales y prevenir enfermedades infectocontagiosas.

Tras revisarlos, el yaguarundí presentó un leve cuadro de deshidratación, con apenas 565 gramos de peso, por lo que fue sometido a una hidratación subcutánea, aunque estaba en un buen estado general.

En tanto, los gatos monteses pesaron 810 y 920 gramos respectivamente, y no presentaban signos de deshidratación ni lesiones, por lo que también fueron considerados en buen estado físico.

Finalmente, los especialistas notaron que ya habían tenido contacto con humanos previamente y que además, tras completar la etapa de recuperación sanitaria, la Secretaría de Ambiente provincial desidia el paradero de ambos.