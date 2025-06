Consejos clave para el cuidado de la piel en invierno y sus efectos dañinos

El invierno trae consigo desafíos para la piel, propiciando problemas como enrojecimiento, sequedad e irritación. Estos efectos son el resultado de factores como las prendas abrigadas, la calefacción intensa y los bruscos cambios de temperatura que se producen entre ambientes cerrados y el exterior. Además, un estilo de vida poco saludable, marcado por una mala alimentación, estrés, falta de sueño y excesivas horas frente a pantallas, contribuye a que la piel luzca apagada, con ojeras y signos de envejecimiento prematuro.

Para mitigar estos riesgos, es recomendable incluir en la rutina diaria productos que contengan activos eficaces, los cuales pueden mejorar visiblemente la salud de la piel. Estos activos, que provienen de plantas, frutos y semillas, ofrecen múltiples beneficios. Por ejemplo, la proteína orgánica pura de la semilla de almendra dulce es conocida por nutrir tanto la piel como el cabello, aumentando la resistencia frente a factores externos. Igualmente, el extracto de hoja de boldo activa las ß-defensinas, estimulando el sistema inmunológico natural de la piel.

Los productos que contienen activos derivados de la hoja de argán también son importantes, ya que protegen la piel del envejecimiento y los daños provocados por la contaminación y los rayos UV, además de proporcionar hidratación. El aceite de coco, por su parte, se destaca como un reparador excepcional, brindando suavidad y ligereza.

Según Silvina Quintana Lazópulos, coordinadora técnica del Laboratorio de la división Químicos para el Cuidado Personal y del Hogar de BASF Argentina, "en invierno tendemos a descuidar más nuestra piel, pero es fundamental recordar que estamos expuestos a factores que afectan su salud durante todo el año". Quintana enfatiza la importancia del cuidado constante y destaca que la innovación en cosmética ha llevado al desarrollo de protectores solares que no irritan, no son grasosos y no manchan la ropa.

Los expertos en cosmética brindan recomendaciones esenciales para cuidar la salud y apariencia de la piel en esta temporada: el uso de protector solar resulta crucial durante todo el año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja emplear un protector solar con un Factor de Protección Solar (FPS) igual o mayor a 30 y de amplio espectro, aplicándolo en todas las áreas expuestas del cuerpo, independientemente de la época.

A mayor intensidad de rayos UV y más tiempo de exposición, el FPS recomendado debe ser mayor. Un filtro solar de amplio espectro ayuda a proteger contra los rayos UVB, causantes de quemaduras, y UVA, que contribuyen al envejecimiento de la piel. Para una eficiencia óptima, se sugiere aplicar el protector solar 30 minutos antes de la exposición al sol. Aunque pueda parecer que no hay sol, más del 80% de la radiación UV puede atravesar las nubes, lo que hace necesario su uso incluso en días nublados.

La exposición a la luz azul de pantallas también puede afectar la piel. El uso constante de dispositivos electrónicos expone a la piel a esta luz, que penetra profundamente y puede causar daños a la dermis, contribuyendo al fotoenvejecimiento. Por ello, es crucial elegir protectores solares de amplio espectro que incluyan ingredientes que reparen los efectos nocivos de esta radiación.

La rosácea puede ser una causa significativa de enrojecimiento facial. Este problema afecta particularmente a pieles sensibles, volviéndolas más propensas a los cambios de temperatura. Para controlar la rosácea, se recomienda evitar las bebidas calientes y los ambientes muy cálidos, utilizando productos específicos que calmen y refuercen la protección natural de la piel.

Establecer una rutina diaria de cuidado es imprescindible. Es fundamental limpiar, hidratar y seguir régimenes détox que faciliten la eliminación de impurezas. La rutina básica debería incluir limpieza, hidratación y protección con productos que contengan proteínas, emolientes y activos hidratantes suaves. De esta forma, se contribuye a eliminar células muertas, estimular la regeneración celular y mejorar la producción de colágeno natural.